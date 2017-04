Albert Ventura, el capità compromès que somnia amb la permanència

260x366 Albert Ventura / CRISTINA CALDERER Albert Ventura / CRISTINA CALDERER

4 mesos i 1 dia després del naixement d' Albert Ventura, el Dream Team es va penjar la medalla d'or al Palau Olímpic de Badalona. El capità del Divina Seguros Joventut va créixer escoltant les històries que els seus familiars contaven sobre Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan i companyia.

Animat pel seu pare, el Xepe, un exjugador del Montgat i el Vilassar, es va estrenar en el món del bàsquet a les pistes del Minguella, tota una institució en la formació de joves. Quan tan sols tenia 12 anys va passar a la Penya, on s'ha convertit en una referència per als nens del planter que somnien arribar al primer equip verd-i-negre.

Ventura té ara 25 anys i té molt clar que no vol veure la Penya a la LEB Or. “La conclusió que podem treure és que encara depenem de nosaltres mateixos. Ens queden 6 partits i, si els guanyem, ens salvem segur. L’única manera de tirar aquesta situació endavant és estar tots junts i confiar en nosaltres”, explica. La veu del badaloní ha anat guanyant pes en un vestidor que cada vegada confia més en la seva aportació a la pista. Diumenge va anotar 18 punts contra l'Obradoiro, el seu millor registre a la Lliga Endesa.

“Els partits de casa són importants, però també hem d'anar a totes quan juguem fora. Els partits que venen ara són importants perquè cada vegada queda menys temps. Ens hauria agradat arribar-hi amb més marge d’error però la situació és aquesta, l’hem d’afrontar i jugar aquests 6 partits com si fossin 6 finals. Ara és moment de ser valents i de no mirar cap a un altre costat. La permanència depèn de les persones que som aquí, dels jugadors, dels entrenadors i de l'afició”, recorda Ventura, que té molt clar el compromís dels seus companys. “No crec que ningú ens pugui retreure manca actitud o d'esforç. Crec que algunes vegades el problema és pensar massa. L’excés de ganes de guanyar no ens està anant gaire bé. No és perquè no vulguem fer les coses bé”.

El rival d'aquest diumenge (12.30 h, Multideporte3) és l'Herbalife Gran Canària, l'equip més en forma de la competició. “Porta 8 victòries consecutives, però la seva ratxa s'haurà d'acabar en algun moment. Estan en un moment molt bo i serà un partit molt difícil, però podem guanyar”, recorda l'escorta, que troba a faltar per Badalona amics com Ferran Bassas, Joan Tomàs o Marko Todorovic.

Un dels objectius de Ventura durant tota la setmana ha estat allunyar el pessimisme d'un vestidor tocat per la derrota contra l'Obradoiro, un rival directe en la lluita per evitar el descens. "Vam lluitar com mai, però al final se'ns va escapar. Encara resten 6 jornades i ara ho hem de donar tot per salvar l'equip. No és moment de rendir-se", sentencia.

La Penya mirarà de reüll el que passi al Palau Blaugrana, on el Barça Lassa rep el Tecnyconta Saragossa (12.30 h, Movistar Deportes 2). L'equip entrenat per Luis Guil acumula els mateixos registres que el conjunt verd-i-negre. A més, l' ICL Manresa rep aquest diumenge (19.00 h, Movistar Deportes 1) el València Basket.