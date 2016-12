Alegria culer contra un rival poc hostil

260x366 Raduljica i Tomic lluitant per una pilota. / MARTA PÉREZ / EFE Raduljica i Tomic lluitant per una pilota. / MARTA PÉREZ / EFE

L’antepenúltim classificat de l’Eurolliga va superar el penúltim. La victòria del Barça Lassa contra l’EA7 Emporio Armani Milà no dóna ara mateix per a més èpica (89-75). A l’espera de gestes contra adversaris de més entitat, un equip blaugrana molt necessitat d’alegries va celebrar el triomf amb la mateixa eufòria que abans celebrava títols. El conjunt culer va jugar amb concentració i rigor tàctic, dues característiques que li van permetre treure profit de les debilitats defensives d’un rival amb una greu crisi d’identitat.

Ante Tomic (19 punts), Petteri Koponen (15 punts amb 5/7 en triples) i Tyrese Rice (10 punts i 11 assistències) van ser alguns dels jugadors destacats d’un Barça Lassa que va repartir 30 assistències contra un rival poc hostil i que va donar moltes facilitats. Rakim Sanders va ser el millor d’uns visitants als quals la temporada se’ls farà llarga.

Animat per un Ante Tomic que va anotar 11 punts en sis minuts i per un Petteri Koponen que va encertar els primers cinc triples que va intentar, el Barça Lassa va trigar ben poc a aconseguir una còmoda renda de 17 punts contra un EA7 Emporio Armani Milà molt permissiu en defensa. L’equip italià era el rival que necessitava el conjunt blaugrana per agafar confiança. Obligats per la seva preocupant situació a la classificació, els locals van jugar amb concentració, fet que va ajudar a limitar les seves pèrdues de pilota i a fer créixer els seus percentatges de tir. Georgios Bartzokas va recuperar Brad Oleson, tot i que va dosificar molt els seus minuts. L’entrenador va solucionar la baixa de Stratos Perperoglou jugant amb tres petits durant molts minuts, gairebé cada vegada que Víctor Claver necessitava un descans, vaja.

Les dues demandes de Bartzokas

El partit del Palau Blaugrana es va trencar definitivament a l’inici d’un tercer període en què el Barça Lassa va fer créixer la renda fins als 20 punts (59-39). El joc exhibit ahir per l’equip blaugrana no farà que el bàsquet guanyi aficionats o que el club augmenti el nombre d’abonats, però venint d’on venia va semblar convincent. Una derrota hauria tingut un efecte devastador sobre la seva fràgil moral.

Bartzokas es va passar el partit repetint dos gestos. El primer, el de passar-se la pilota. El grec movia les mans d’un costat a l’altre, allò que els futboleros identificarien com el tiqui-taca. El segon, el de calma. L’entrenador, que somia amb setmanes amb més entrenaments que partits, vol reduir les errades de l’equip blaugrana i per fer-ho s’ha proposat que els seus jugadors siguin més fiables en l’atac estàtic. Quan ho aconsegueixi, ja hi afegirà velocitat.