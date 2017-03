Audie Norris: "Poder connectar gent diferent a través del bàsquet no té preu"

Uns mesos després de ser escollir un dels 10 ambaixadors de la NBA a Europa, Audie Norris (Jackson, 1960) ja exerceix. L'exjugador aprofita un viatge pel Regne Unit per atendre l'ARA en una entrevista telefònica.

Audie, què fa per Leicester?

Estic visitant hospitals amb la gent de l'NBA Cares. He passat uns dies amb els nens i els seus familiars, els he regalat marxandatge de la NBA i els he fet passar una estona divertida.

Què significa per a vostè ser ambaixador de la NBA?

Ser un dels ambaixadors de la NBA a Europa és un orgull. Sempre m'ha agradat fer coses així i poder arrencar un somriure a la gent que més ho necessita. La NBA sempre cuida molt aquest tipus d'iniciatives amb la gent jove d'arreu del món. Poder connectar gent tant diferent a través del bàsquet no té preu, és una meravella.

Com està funcionant el Junior NBA?

Aquest dimarts és la final a Manchester. Tot està organitzat a l'estil de la NBA, amb els equips dividits per conferències. És una competició diferent perquè no només s'ho passa bé l'equip guanyador. La gent jove s'hi apunta amb l'ànim de divertir-se. A Espanya també es realitzen moltes activitats i la veritat és que la resposta està sent molt bona i el calendari d'activitats és molt gran.

Com es mira la NBA?

Amb orgull de veure com li estan anant les coses a Kristaps Porzingis i a Willy Hernangómez. Quan vaig coincidir amb ells a Sevilla els vaig poder ensenyar un parell de coses i em sento molt satisfet de la seva progressió. Tothom sabia que Porzingis es faria un lloc a la NBA, però ningú pensava que fos tan aviat i que el seu primer any fos tan bo. La clau va ser que estava tàcticament i mentalment preparat per fer el salt. Hernangómez ha progressat molt i té un ventall de moviments molt ampli. Sap jugar d'esquena a cistella i ha guanyat confiança.

540x306 Audie Norris / NBA UK Audie Norris / NBA UK

Quina és la clau perquè els joves acabin triomfant a la NBA?

És una mica de tot, una barreja entre habilitats i mentalitat. La confiança personal ajuda molt perquè la temporada és molt llarga i els equips passen per dinàmiques molt diferents. Hi ha alts i baixos i cal estar preparat. Tenir un entorn adequat i bons companys ajuda, més encara a Nova York, on la pressió és molt alta.

Vostè va jugar als Portland Trail Blazers, però de quin equip se sent?

Soc dels Lakers, però no estic gaire content amb com estan funcionant les coses. Espero que l'arribada de Magic Johnson pugui servir per canviar les coses. Estic veient molts partits dels Knicks, que han fet una bona feina per millorar com a equip. També m'agrada, dels Oklahoma City Thunder de Russell, Westbrook, que està fent una temporada fenomenal.

Acabo. Com veu la situació del Barça Lassa?

No sé el que passa a dins i des de la distància és difícil opinar, però la temporada està sent molt dolenta. Crec que Georgios Bartzokas és un bon entrenador, però tinc la sensació que no ha pogut fitxar els jugadors que voldria. Si segueix a la banqueta i pot escollir jugadors, la cosa anirà millor. He vist que han fet canvis [ es refereix al fitxatge de Nacho Rodríguez com a mànager de gestió] i això és un bon inici per enfortir la secció, però necessitaran temps per recuperar el nivell d'abans.