Badalona aprèn a gestionar la pressió

El Divina Seguros Joventut va trencar la ratxa de l’Herbalife Gran Canària i va sumar una victòria molt important en la lluita per evitar el descens (86-72). El triomf, a més, va anar acompanyat de derrota dels seus tres rivals directes; el Rio Natura Monbus Obradoiro, el Reial Betis Energía Plus i el Tecnyconta Saragossa. La Penya va fer un partit molt complet, especialment en defensa. “La clau ha sigut l’inici, en què hem marcat una línia de com jugaríem. No hem esperat a veure què feia el rival i hem estat proactius. Hem jugat amb ritme i alliberats perquè durant tota la setmana hem intentat canviar el nostre marc mental. Hem de jugar amb valentia, amb caràcter i a guanyar. Celebro l’activitat de l’equip i les 15 recuperacions, rècord de la temporada”, va analitzar Diego Ocampo.

L’entrenador del Divina Seguros Joventut, que dimarts es va reunir amb els seus jugadors, va tornar a recordar la importància de l’aspecte psicològic. “Hem jugat el millor partit de la temporada. No podem estar pensant en els rivals ni en el calendari. Hem de concentrar-nos i controlar les coses que depenen de nosaltres”, va dir el tècnic gallec, que va destacar l’actuació d’Albert Ventura. Tot i anotar tan sols quatre punts, el capità va liderar l’esperit del triomf verd-i-negre. “El seu caràcter, que va en el seu ADN, s’encomana. Hi ha jugadors que van fent passes endavant i això es nota. La clau és que segueixi amb la mateixa mentalitat i actitud. Està sent ambiciós en el procés d’aprenentatge i millora. Hi ha gent que amb 70 anys va a la universitat o que aprèn xinès”, va recordar.

Jerome Jordan (18 punts i 9 rebots) va ser el màxim anotador local en un matí en què Luka Bogdanovic (16 punts amb 4/6 en triples) va exhibir punteria. “Hem fet una actuació molt sòlida. Tothom ha estat concentrat, atent i fent la seva feina. L’anotació ha estat repartida, però on més s’ha brillat és en defensa. Crec que ens ha anat bé no estar pendents dels resultats dels rivals. Continuem jugant amb pressió, però si ho fem d’aquesta manera les coses sortiran”, va explicar Alberto Abalde, que va anotar 11 punts.

Continuïtat en defensa

La defensa de l’equip verd-i-negre va provocar 20 pèrdues en un Herbalife Gran Canària que normalment és molt segur en el tracte de la pilota. “La Penya ha començat amb molta intensitat i energia. La seva defensa ens ha fet perdre moltes pilotes, i a això no hi estem acostumats. Han aconseguit mantenir el ritme fins al final del partit. El nostre percentatge de tirs ha sigut molt baix i ha permès que el rival seguís creient en la feina que estava fent”, va reconèixer Luis Casimiro, tècnic del conjunt insular.

Rice resol un partit incòmode per al Barça

Tyrese Rice va resoldre amb un triple a cinc dècimes del final un partit molt incòmode per al Barça Lassa, que va patir molt per superar el Tecnyconta Saragossa (91-88). La rèplica de Stevan Jelovac, que hauria enviat el duel a la pròrroga, ni tan sols va tocar cistella. Sasha Vezenkov, que va anotar 21 punts, va aconseguir el seu millor registre anotador a la Lliga Endesa. El triomf va permetre a l’equip blaugrana ascendir fins a la quarta posició. El València Basket, per la seva banda, es va llepar les ferides europees al Nou Congost, on va superar amb contundència l’ICL Manresa (73-94). L’equip entrenat per Ibon Navarro no va tenir opcions i continua com a cuer de la Lliga Endesa. Pere Tomàs (16 punts) va ser el màxim anotador local. El conjunt català, que diumenge visita el Movistar Estudiantes, pot certificar aquest cap de setmana el seu descens esportiu a la LEB Or.