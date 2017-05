Badalona seguirà tenint bàsquet d'elit (100-66)

No ha estat un partit normal. Jordi Villacampa l'ha seguit des de Dubín i Juanan Morales, que s'ha estrenat com a president, des de la cadira presidencial de la llotja. Ha estat, a més, l'últim partit com a jugador verd-i-negre d' Alberto Abalde al Palau Olímpic. Però el més important és que el Divina Seguros Joventut ha superat l' ICL Manresa i ha aconseguit assegurar la permanència a la Lliga Endesa.

Després d'una temporada difícil, la Penya ha segellat la seva continuïtat a l'elit amb un gran partit en què ha repartit 21 assistències i ha aconseguit un 44% en triples i un 56% en tirs de dos.

Després d'un primer quart igualat (25-24), la Penya s'ha distanciat del rival en un segon quart en què ha endurit la seva defensa. L'ICL Manresa tan sols ha pogut anotar 6 punts en 7 minuts i ha arribat al descans amb un desavantatge de 12 punts (50-38).

El Divina Seguros Joventut ha aconseguit arribar als últims deu minuts una còmoda renda de 21 punts (74-53). La diferència en el marcador ha provocat que Diego Ocampo dediqués els últims minuts a premiar alguns dels seus jugadors.

La Penya ha aprofitat el partit per homenatjar el seu equip júnior, que dissabte es va proclamar subcampió d'Espanya, i Román Montañez, que la setmana passada va anunciar la seva retirada.

"Hem aconseguit la permanència i ara hem de pensar en la temporada que ve. Ens ho mereixíem", ha dit Albert Ventura en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona. "Estic molt content per haver pogut complir l'objectiu en una temporada dura. Aquesta és la meva casa i no sé on em portarà el futur", ha afegit Alberto Abalde, que no ha pogut contenir les llàgrimes. Els jugadors de la Penya ha fet una volta d'honor Al Palau Olímpic.

"Bé està el que bé acaba. L'equip ha anat de menys a més i la primera volta va ser molt dura, però hem demostrat caràcter", ha opinat Sergi Vidal.

El Barça Lassa, per la seva banda, ha superat el Montakit Fuenlabrada (87-53). L'equip blaugrana, que ha exhibit una gran defensa, ha trencat el partit durant un segon quart en què ha anotat 30 punts. Moussa Diagné ha patit unes molèsties a la fàscia del peu esquerre.