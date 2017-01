El Barça Lassa i el Divina Seguros Joventut trepitgen fort

Després de la desfeta de divendres, el Barça Lassa va treure el caràcter a la pista del Baskonia (84-92). L’equip blaugrana va aprofitar els seus bons percentatges de tirs de dos punts i el seu domini en el rebot per endur-se el triomf a Vitòria. Ante Tomic (21 punts sortint com a suplent) i Tyrese Rice (17 punts i 8 assistències) van ser alguns dels jugadors visitants més destacats al Fernando Buesa Arena.

L’ensurt mèdic del dia el va protagonitzar Petteri Koponen, que va rebre un fort cop a l’espatlla i no va poder acabar el partit. Rodrigo de la Fuente, mànager general, té via lliure per fer un nou fitxatge, un cinquè pedaç que arribarà amb la temporada ja començada.

La crisi de la secció de bàsquet del Barça, en 10 claus

“Estem contents perquè hem reaccionat. Hem demostrat personalitat i orgull. He de felicitar el meu equip perquè dos dies després del partit d’Eurolliga hem fet un partit molt sòlid en atac i en defensa. En el bàsquet cada partit és una història diferent. El Baskonia té un equip molt atlètic i ens hem vist obligats a fer un partit molt concentrats”, va resumir Georgios Bartzokas, entrenador del Barça Lassa.

"No ens estan sortint bé les coses, però tothom està mentalitzat que encara queda molt per davant” Víctor Claver Jugador del Barça Lassa

“És una victòria molt important, no tan sols a nivell de classificació sinó també per reforçar la nostra confiança. Hem de seguir units. Després del partit d’Eurolliga, havíem de demostrar caràcter i ho hem fet. Està sent una temporada difícil i ens està costant agafar ritme, sobretot fora de casa. Hem sortit més concentrats que divendres i hem demostrat que volíem guanyar el partit. No ens estan sortint bé les coses, però tothom està mentalitzat que encara queda molt per davant”, va dir Víctor Claver, aler pivot valencià de l’equip blaugrana.

Dimitrijevic esclata a Badalona

El Divina Seguros Joventut va fer un gran partit i va superar el MoraBanc Andorra (74-59). La Penya va protagonitzar una gran remuntada a l’Olímpic, on anava perdent per vuit punts de diferència. El jove Nenad Dimitrijevic va completar una gran actuació i va protagonitzar diverses de les millors accions. El base de 18 anys va sumar 9 punts, 6 rebots i 5 assistències i es va apoderar del ritme del partit.

“Porta des del primer dia amb nosaltres. Sabem que en la seva progressió és necessari jugar i ho ha estat fent amb l’equip de la Lliga EBA. Jo no regalo res, però s’ho ha anat guanyant. Hem d’ajudar els joves, però no abaixar el llistó. Hem de felicitar-lo perquè té ganes de seguir treballant cada dia”, va explicar Diego Ocampo, entrenador de la Penya.

Els jugadors verd-i-negres han analitzat la seva actuació en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona. “És un jugador molt jove i és el primer any que entrena amb el primer equip. Treballa de manera increïble i escolta. Té talent i ara disposa de minuts que ha d’aprofitar”, va opinar Luka Bogdanovic.

“El veiem cada dia i sabem què és capaç de fer. Ha fet un partit extraordinari, però ha d’anar a poc a poc”, va dir Albert Sàbat. Sergi Vidal també el va elogiar. “Fa temps que sabem que és un gran jugador. Li falta experiència i treballar molt, però té el que no s’entrena; el talent. Si treballa molt, serà un gran jugador. En moments importants ha estat capaç de prendre bones decisions”, va assegurar l’aler.

L’ICL Manresa segueix cuer

Pitjor li van anar les coses a un ICL Manresa que va perdre a casa contra l’UCAM Múrcia (63-73) i que continua com a cuer de la Lliga Endesa. Pere Tomàs va anotar 16 punts i va tornar a evidenciar el bon moment de confiança pel qual passa.