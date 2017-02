El Barça Lassa abaixa els braços a Vitòria

La Copa del Rei de Vitòria no va ser el punt d’inflexió que el Barça Lassa havia somniat. L’equip blaugrana va tornar a donar una imatge depriment i va ser eliminat per un Valencia Basket (67-76) que aquesta tarda (18.30 hores, #0) disputarà la final contra el Reial Madrid. La plantilla culer més mal dissenyada dels últims anys va fer figa en una segona meitat en què tan sols va poder anotar 29 punts. La decepció accentua la crisi d’una secció de bàsquet que fa anys que està en decadència.

La semifinal va resumir els defectes d’un Barça Lassa fos físicament i mentalment. Els aficionats fa temps que estan disgustats amb unes decisions que no acaben d’entendre i que han permès que el Madrid hagi agegantat la distància que actualment hi ha entre les dues entitats. La distància emocional dels seguidors amb els jugadors és abismal.

Georgios Bartzokas va afegir la baixa d’última hora de Stratos Perperoglou (turmell dret) a les absències ja conegudes de Brad Oleson, Joan Carles Navarro (que ahir va rebre l’alta hospitalària), Justin Doellman, Pau Ribas i Shane Lawal. L’entrenador se les va enginyar per competir durant 20 minuts contra un València Basket molt més complet com a equip, però els recursos tàctics no van impedir una dolorosa derrota final.

Una plantilla trencada

La posada en escena del Barça Lassa va ser poc encoratjadora. L’equip blaugrana va trigar tres minuts a encetar el marcador i ben aviat es va veure obligat a competir amb una llosa de set punts. Tot i que el conjunt culer tan sols va anotar tres punts en els primers cinc minuts, el València Basket no va saber aprofitar l’avinentesa.

La segona falta personal de Marcus Eriksson va obligar Bartzokas a prendre decisions arriscades i el tècnic grec va apostar per un joc exterior format per Xavier Munford, Petteri Koponen i Stefan Peno. L’insòlit invent va funcionar i el Barça Lassa es va construir una renda d’onze punts (33-22) contra un adversari amb greus problemes per anotar. El conjunt valencià va sumar tres punts en sis minuts de joc, fet que va permetre els blaugranes anar al descans amb un còmode 38-29.

Animat per una major activitat defensiva, el València Basket va despertar durant un tercer quart en què va anotar 30 punts a un Barça Lassa que va començar a fer figa. Els catalans Rafa Martínez i Pierre Oriola es van combinar per anotar 20 punts durant un període en què l’equip valencià va allunyar-se a onze punts de distància (48-59).

La reacció blaugrana no va arribar fins que l’equip no es va veure amb un desavantatge de 12 punts (56-68) a set minuts del final i va començar a prendre riscos, tant en defensa com en atac. L’esforç li va servir per col·locar-se a cinc punts (63-68), però un parell d’errades consecutives de Tyrese Rice van fer impossible la remuntada. El base no va ser el líder que l’equip necessita i tan sols va anotar tres punts amb un nefast 1/10 en tirs de camp.

Petteri Koponen (16 punts) va ser dels pocs jugadors del Barça Lassa que va competir fins al final, ja que la resta dels seus companys van abaixar els braços i ni tan sols van acabar la semifinal pressionant. La imatge final va ser una barreja d’impotència, bloqueig mental i desídia.

El campió s’acostuma a l’èpica

El Reial Madrid, campió de les últimes tres edicions de la Copa del Rei, s’ha acostumat a l’èpica. L’equip blanc va recuperar un desavantatge de vuit punts en els últims tres minuts del partit, va forçar la pròrroga i va eliminar el Baskonia (99-103). Sergi Llull, que va anotar vuit punts en l’últim minut, va ser clau per forçar el temps extra. A més pressió, més rendiment. El jugador menorquí resumeix com pocs l’esperit d’un conjunt que s’ha acostumat a competir com ningú i que no es rendeix mai. Com va comprovar dijous el MoraBanc Andorra per derrotar-los, s’ha de guanyar el partit més d’una vegada, ja que s’han familiaritzat amb les remuntades inversemblants.

A banda de Llull, que va acabar amb 23 punts, l’altre jugador destacat del Reial Madrid va ser Luka Doncic. El base eslovè va sumar 23 punts i 6 rebots a un equip que cada dia li dona més galons. La tranquil·litat amb la qual llegeix i condiciona el joc és impròpia d’un jove de 17 anys. “Ha sigut un partit increïble”, va dir sense mentir, ja que els 45 minuts de la primera semifinal van ser una delícia.

Pablo Laso va encertar en les apostes finals que va fer i tant Gustavo Ayón com Andrés Nocioni van tenir el seu protagonisme en diferents accions de gran transcendència que van condicionar (i molt) el resultat final. El basc va superar Xavi Pascual, que ahir es va endur la Copa grega, i es va convertir en l’entrenador amb millor percentatge de victòries a la Copa del Rei (88%).

El partit del Fernando Buesa Arena va reunir 15.465 espectadors i va superar el rècord que el Palau Sant Jordi de Barcelona tenia des de l’edició del 2012 (15.128). Tot i disputar-se en silenci, la segona semifinal, per la seva banda, es va convertir en el segon partit amb més públic (15.412).

El conjunt infantil, eliminat de la Minicopa

L’Unicaja Rincón i el Reial Madrid disputaran aquest migdia (12 hores, Movistar+) la final de la Minicopa Endesa. El Fernando Buesa Arena acollirà el partit pel títol. L’equip blanc ha sigut el campió de les últimes quatre edicions. El Barça Lassa de Rubén Muñoz va perdre ahir la semifinal contra l’Unicaja (69-79) i lluitarà avui (10 hores) pel tercer lloc contra el Fundación 5+11 Baskonia. L’aler Eduard Nogués, que va anotar set dels onze triples que va intentar, va acabar el partit amb 25 punts i 14 rebots. El Divina Seguros Joventut de Xavi Castillo va tancar el campionat en cinquena posició, mentre que el Catalana Occident Manresa de Marc Estany ho va fer en sisè lloc. La Penya es va endur el duel directe (67-73).