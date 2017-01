260x366 El Barça Lassa es dona una alegria contra l’Obradoiro El Barça Lassa es dona una alegria contra l’Obradoiro

Després de la decepció de Bamberg, el Barça Lassa es va donar una alegria contra el Rio Natura Monbús Obradoiro (100-76). L’equip blaugrana va exhibir uns grans percentatges d’encert en el tir (21/30 en tirs de dos i 16/28 en triples) i va repartir 23 assistències. Georgios Bartzokas va poder dosificar els seus jugadors, i cap va arribar als 23 minuts de joc.

Joan Carles Navarro, que va anotar 18 punts en 16 minuts, i Ante Tomic, que va sumar 15 punts, 8 rebots i 4 assistències, van ser els dos jugadors locals més destacats contra un rival que es va desentendre del partit ben aviat. La posada en escena del Barça Lassa, que va anotar 30 punts en els primers 10 minuts, el va deixar sense opcions al Palau Blaugrana. L’únic intent d’oposició va arribar de la mà de Shayne Whittington (20 punts), l’última troballa de José Luis Mateo, un especialista a l’hora de descobrir jugadors de gran projecció.

El triomf va servir a l’equip blaugrana per situar-se com a líder de la Lliga Endesa durant unes hores, fins que el Reial Madrid va superar el MoraBanc Andorra a la pròrroga (96-92) i va recuperar el primer lloc de la classificació. Això sí, la victòria va permetre que el conjunt culer s’assegurés el privilegi de ser cap de sèrie a la Copa del Rei de Vitòria.

El gran objectiu de Bartzokas és aconseguir que el Barça Lassa mantingui el nivell quan juga fora de casa i quan competeix contra rivals de més entitat. La còmoda situació classificatòria a la Lliga Endesa contrasta amb els problemes que l’equip té a l’Eurolliga, on dijous s’enfrontarà a l’Olympiacos. Després de desprendre’s de Jonathan Holmes, el club continua buscant un reforç interior.

L’ICL Manresa segueix com a cuer

L’ICL Manresa va competir bé, però no va poder sorprendre contra l’Iberostar Tenerife (74-79). L’equip del Bages, que acumula 13 derrotes en 15 partits, segueix com a cuer de la Lliga Endesa. L’actitud dels jugadors locals va ser bona, però insuficient per evitar una nova ensopegada contra un rival que ha començat la temporada amb un gran joc.

“Hem començat la segona part com ens hauria agradat començar el partit, però al final s’ha notat la diferència de confiança entre els dos equips. Nosaltres patim molt per aconseguir cistelles perquè estem jugant amb angoixa i això ens col·lapsa una mica”, va resumir Ibon Navarro. L’entrenador de l’ICL Manresa considera clau l’aspecte psicològic. “L’ansietat de voler fer les coses bé fa que se’ns oblidin les coses més bàsiques. La falta de control durant algunes fases del partit ens penalitza molt. Les dinàmiques dels dos equips són molt diferents i això es trasllada al joc. Quan juguem sense pressió, utilitzem millor l’energia”, va afegir el tècnic, que va provar una nova defensa durant una segona meitat en què l’equip català va tenir opcions de capgirar el marcador.

Scott Suggs (18 punts) va ser el màxim anotador local. Xavi Rey va redebutar amb l’ICL Manresa sumant 5 punts i 7 rebots. “En cap moment ens hem rendit i hem treballat bé, però no hem estat encertats. La remuntada semblava possible, però ens hem posat nerviosos i hem perdut algunes pilotes importants. Tot i la derrota, crec que ens hem de quedar amb la imatge de la segona part”, va opinar el pivot català. “Ens falten alguns automatismes amb ell, però la seva presència a la zona ens ajudarà molt. És qüestió de temps que es vagi adaptant al joc de l’equip”, va dir Navarro.

El Divina Seguros Joventut, per la seva banda, va descansar. L’equip verd-i-negre tancarà diumenge la primera volta de la competició rebent el Reial Madrid.