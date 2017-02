El Barça Lassa diu adeu a l’autoexigència

Setmanes abans d’acabar l’any, Josep Maria Bartomeu va fer un diagnòstic del seu equip de bàsquet. El president del Barça va demanar calma i va pronosticar que el joc milloraria després de Nadal. El club es va marcar la Copa del Rei com a termini per capgirar la mala dinàmica amb què havia començat la temporada i recuperar la confiança d’uns aficionats cada vegada més escèptics pel que fa a les decisions dels despatxos. Dies abans del campionat de Vitòria, el màxim dirigent blaugrana no ho va veure clar i va començar a demanar opinions externes per analitzar els motius de la mala trajectòria del conjunt culer. El torneig va confirmar els presagis més pessimistes i els homes entrenats per Georgios Bartzokas no van poder accedir a la final.

El València Basket va evidenciar dissabte les mancances d’un equip mal dissenyat. Tot i que a l’estiu es va anunciar un canvi de model, el club va apostar per estrenar la nova i exigent Eurolliga amb una de les plantilles més veteranes del campionat. Faltada de jugadors joves i d’exuberància física i amb menys talent que la majoria de rivals, l’equip s’ha anat empetitint amb les lesions. Les adversitats han accentuat una mala planificació i han provocat l’arribada de cinc pedaços temporals. La secció de bàsquet s’ha instal·lat en la improvisació constant i ha perdut la capacitat d’aixecar la vista.

Tot i que la decepció de dissabte va ser majúscula, ha preferit no fer autocrítica i ha venut l’eliminació a les semifinals com un èxit. “El balanç de la Copa del Rei és positiu perquè l’equip ha demostrat caràcter i ha ensenyat la línia que ha de seguir en el futur. La valoració és positiva perquè hem lluitat contra moltes circumstàncies i l’equip ha donat el màxim”, va dir Rodrigo de la Fuente, mànager general. Les seves paraules van indignar uns aficionats que no es volen conformar amb la mediocritat i que no veuen que aquesta temporada pugui servir per construir res útil per al futur.

La plantilla del Barça Lassa, que ahir va tornar a Barcelona per començar a preparar el partit de dijous contra l’EA7 Emporio Armani de Milà, va rebre felicitacions des dels despatxos culers. “Tot i les circumstàncies i la baixa d’última hora de Stratos Perperoglou, l’equip ha fet un gran esforç. Hem de destacar la seva actitud. Tothom ho ha intentat i ha sigut intens. Molts jugadors han ocupat posicions diferents de les habituals”, va opinar De la Fuente.

L’equip blaugrana ha passat de no poder competir amb el Madrid a no poder fer-ho amb el València Basket, i ha rebaixat molt la seva autoexigència. “El més important és analitzar bé què ha passat. Encara ens queda la meitat de la temporada i aquesta derrota no ens la marcarà. Hem de destacar l’actitud dels jugadors. Hem arribat a la Copa del Rei en unes circumstàncies físiques i de ritme de joc una mica especials. Jo destacaria l’actitud dels jugadors, als quals vull felicitar”, va resumir, com si no hagués vist uns últims minuts en què l’equip va abaixar els braços.

Problemes de comunicació interna

El discurs oficial del club es limita a lligar els resultats a la plaga de lesions que assola l’equip i a recordar que tots els canvis de projecte necessiten temps. “Estàvem en una situació límit per les circumstàncies amb què ens hem anat trobant”, va explicar. L’exjugador no es posa d’acord amb Bartzokas sobre les possibilitat que es tenen d’aconseguir la classificació per als quarts de final de l’Eurolliga. Mentre el tècnic demana centrar esforços en la Lliga Endesa, el mànager general encara hi confia. “Hem de lluitar i tirar endavant. Encara tenim dues competicions molt importants al davant i hem de donar el màxim. Ens hem de centrar en cada partit. El que importa es donar el màxim cada dia. No gaires, però encara tenim alguna possibilitat a l’Eurolliga. El primer de tot és pensar en això”, va deixar anar. La comunicació interna no passa pels seus millors moments. Com va reconèixer en una entrevista a RAC1, Bartzokas es va assabentar de l’apendicitis de Navarro per mitjà d’un periodista grec.

Bartomeu va fer el seu diagnòstic en declaracions a TV3. “El Barça ha d’optar al màxim de títols i encara podem optar a la Lliga. Hem canviat l’entrenador i molts jugadors. Hem tingut vuit lesionats. No és excusa, però no és normal”, va dir.

Els focs de Bartzokas al vestidor

Tot i que algunes de les seves declaracions han generat tensió al club, el Barça manté la confiança en Georgios Bartzokas, que va signar un contracte per a tres temporades. “Ha tingut tota la nostra confiança des del principi de la temporada, però no ha tingut sort. Ell està amb ànims. Ara és moment d’estar tots junts i mirar endavant. Hi haurà canvis? No, la nostra idea és tornar a casa i analitzar-ho tot fredament. L’equip ha demostrat moltes coses en aquests dos partits”, va avançar De la Fuente.

La multa econòmica ha empitjorat la relació de l’entrenador amb alguns puntuals del vestidor, però De la Fuente hi treu ferro. “Tot i que es va parlar de moltes coses que no tenien a veure amb el bàsquet, vam fer un bon primer partit i l’equip ha estat molt unit. Em quedo amb l’actitud dels jugadors”, va dir el mànager general.