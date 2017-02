El Barça Lassa escriu la seva necrològica

El Barça Lassa va escriure la necrològica d’un projecte mal confeccionat des del primer moment. Un desorientat equip blaugrana va caure derrotat a la pista del Zalgiris (89-85) i ja acumula vuit decepcions consecutives com a visitant. El conjunt català dominava el partit per sis punts de diferència a vuit minuts del final, però es va acomiadar de les opcions de victòria en encaixar un parcial de 20-6. Tot i comptar amb jugadors més veterans, els visitants es van mostrar paralitzats per l’angoixa de veure els quarts de final a través de la televisió.

“El Zalgiris ha jugat de manera excel·lent i alguns detalls finals han decidit el resultat, però la nostra defensa no ha sigut prou bona per a un partit d’aquestes característiques. Rebre gairebé 90 punts t’obliga a anotar molt fora de casa per guanyar el partit. Hem permès que el rival anotés un 70% en tirs de dos punts, que és un percentatge molt alt. Si he de trobar una raó per la qual hem perdut el partit és aquesta; la nostra defensa no ha sigut prou forta”, va resumir Georgios Bartzokas. Tot i la nova decepció, el club manté la confiança en la seva gestió i no es resigna a llançar la temporada, per la qual cosa intentarà reforçar l’equip de manera immediata. “Hem de continuar endavant”, va afegir l’entrenador del Barça Lassa.

En absència d’Alex Renfroe i Brad Oleson, Joan Carles Navarro va assumir galons des del perímetre. El capità va anotar 17 punts, però no va trobar còmplices fiables a Kaunas, on l’aportació dels seus companys va ser poc consistent. Ante Tomic, que va sumar 2 punts, va tenir un protagonisme anecdòtic en un partit que reclamava el millor de cada jugador. Tyrese Rice va aportar 12 punts i 7 assistències, però va perdre 4 pilotes i mai va controlar el ritme de joc d’un partit dominat per l’entusiasme dels joves jugadors locals. Afectat per una lumbàlgia aguda, Víctor Claver tan sols va poder disputar cinc minuts.

Tot i que el Barça Lassa no va perdre tantes pilotes com últimament, el partit de l’equip català va resumir les mancances d’una plantilla que ha perdut la confiança i que, deteriorada per les lesiones però també pel seu poc caràcter competitiu, fa setmanes que deambula per totes les pistes d’Europa. No importa el pressupost ni la situació classificatòria, qualsevol adversari descobreix les vergonyes d’un conjunt blaugrana que cada vegada és més a prop de quedar-se fora dels vuit primers, un demèrit que no es veia des del 2005. A falta de nou jornades, la classificació per als quarts de final de l’Eurolliga sembla una utopia.

“És increïble, no estem acostumats a guanyar tres partits seguits a Kaunas. Crec, a més, que encara podem jugar millor perquè hem comès moltes errades, però hem fet un gran esforç”, va opinar Sarunas Jasikevicius, entrenador del Zalgiris. “La clau ha sigut l’energia amb la qual hem jugat la recta final. Hem comès moltes errades durant la primera meitat, però hem lluitat fins al final”, va resumir Edgaras Ulanovas, que va anotar 17 punts. Lukas Lekavicius va ser un altre dels jugadors locals destacats i va acabar amb 17 punts.