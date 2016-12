El Barça Lassa esquiva un precipici

A l’espera de temps millors, el Barça Lassa va evitar pels pèls una nova ensopegada a l’Eurolliga i va aconseguir tancar la primera volta d’aquest torneig amb un ajustat triomf contra el Darussafaka Dogus (81-77). La victòria deixa l’equip blaugrana en la desena posició, tot i que amb els mateixos registres (7-8) que l’Estrella Roja (vuitè) o l’Anadolu Efes (novè). Després de passejar-se pel precipici, el conjunt de Georgios Bartzokas va saber gestionar amb encert la mínima renda amb què va arribar a un tram final farcit d’errades.

Ante Tomic i Sasha Vezenkov van ser dels pocs jugadors locals fiables en un dia en què Joey Dorsey va fer més nosa que servei. El pivot, que va fallar esmaixades sense oposició i va cometre errades constants sense cap justificació possible, és una caricatura del jugador que la temporada passada va transformar el joc defensiu del Barça Lassa. Jonathan Holmes, que té els dies comptats, es va tornar a quedar sense jugar, tot i la baixa de Stratos Perperoglou.

Remuntada culer

Com si els jugadors culers no s’haguessin llegit l’ scouting del rival, l’equip turc va lluir les seves virtuts habituals al Palau Blaugrana, on va arribar a tenir una renda de set punts (19-26). La primera part del Barça Lassa va ser calamitosa i una jugada la resumeix perfectament. L’equip blaugrana va organitzar un atac per disputar els últims set segons del segon període i intentar empatar un partit que perdia per dos punts de diferència, però va regalar la pilota i el rival va anotar un triple que va obrir una escletxa en el marcador (35-40).

El pas pel vestidor va transformar el Barça Lassa, que va capgirar el resultat amb un parcial de 14-0 en poc més de tres minuts (49-40). Controlada la situació, l’equip blaugrana no va saber mantenir la concentració i es va deixar remuntar per un rival ben treballat pel seu entrenador David Blatt (53-57). El tècnic va encertar col·locant James Anderson com a aler durant alguns minuts per aprofitar les debilitats del conjunt català en la posició de tres. A més, els seus jugadors van aconseguir capturar 17 rebots ofensius.

Els locals, però, van mantenir la sang freda i van saber ser més fiables en uns minuts finals en què el partit es va decidir per petits detalls i en què els dos entrenadors van fer constants canvis de jugadors.