El Barça Lassa torna a la feina

Primer cap de setmana d’octubre, al Palau Blaugrana, contra el Baskonia. El Barça Lassa de bàsquet ha conegut aquest matí tots els detalls de la primera jornada de la Lliga Endesa després de celebrar-se, de nou, el sorteig del calendari. Amb la incursió del Betis Energia Plus a l’elit del bàsquet estatal (per decisió judicial), l’organització es va veure obligada a redibuixar el sistema de competició, ara amb 18 equips. L’inici de temporada del conjunt dirigit per Sito Alonso serà mogut, ara sí de forma oficial. Després d'enfrontar-se als bascos, els culers jugaran a l’Olímpic de Badalona contra el Divina Seguros Joventut. Els de Diego Ocampo buscaran abans el primer triomf a la pista del Movistar Estudiantes.

El Morabanc Andorra ho farà al feu del Reial Madrid, vigent campió, que encadenarà Bilbao Basket, Saragossa, València i Unicaja de Màlaga en els següents compromisos domèstics. El primer clàssic entre els blancs i el Barça es disputarà en la vuitena jornada, al cap de setmana de l’11 al 12 de novembre. El primer ‘tourmalet’ de l’any en clau culer el trobarem aquí. Una setmana després d’intentar batre la plantilla de Pablo Laso, els catalans rebran el València, aniran a Saragossa i s’enfrontaran a l’Iberostar Tenerife i a l’Herbalife Gran Canària.

El Barça arrenca motors

La pretemporada del Barça Lassa, doncs, té una dimensió cabdal en un estiu en què s’estrena nou projecte esportiu. Aquest matí ha tornat a la feina amb la tradicional roda de revisions mèdiques i una jornada d’exercici físic per la tarda. Amb el gruix del grup preparant l’Eurobàsquet, només Nedim Dedovic, Pol Figueras, Atoumane Diagne, Rodions Kurucs, Sergi Martínez, Arnas Velicka, Aleix Font, Max Esteban, Luka Samanic i Marc Garcia s'ha posat l’equipació. Sito Alonso dirigirà dimarts la primera sessió sobre la pista.