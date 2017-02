El Barça Lassa troba a Milà un rival pitjor

Tot i les declaracions optimistes de Rodrigo de la Fuente i Georgios Bartzokas, el Barça Lassa passa per un moment dramàtic. L’equip blaugrana va arribar a perdre ahir per 15 punts de diferència a la pista del cuer de l’Eurolliga, l’EA7 Emporio Armani de Milà. Aquesta vegada, però, la reacció va arribar a temps. Després de vuit derrotes consecutives com a visitant, el conjunt culer es va retrobar amb la victòria (78-83). Per fer-ho amb el bon joc caldrà esperar una mica més.

Bartzokas va tenir les baixes de Stratos Perperoglou, Justin Doellman, Joan Carles Navarro, Pau Ribas i Shane Lawal, però va recuperar Brad Oleson. El jove Rodions Kurucs, la gran novetat de la convocatòria, es va quedar sense jugar. El millor jugador de l’equip blaugrana va ser Ante Tomic, que va acabar amb 19 punts i 9 rebots. “Cada partit és important, especialment els de fora de casa. No és fàcil jugar a Milà. Ells han jugat amb molta confiança. He fet un bon partit, però el millor de tot és que l’equip ha jugat bé”, va dir el pivot. Sasha Vezenkov i Petteri Koponen també van fer bons números.

“Al final del segon quart hem millorat la defensa i hem capgirat el marcador. A la segona meitat hem controlat el partit. Hem sabut moure la pilota, però ens ha costat evitar les pèrdues. Està sent una temporada difícil, però cada victòria reforça la nostra confiança”, va opinar Bartzokas.

Els primers minuts del segon quart de l’equip blaugrana van ser indignes i el conjunt italià ho va aprofitar per aconseguir una renda de 15 punts (45-30). La defensa culer es va esforçar entre poc i gens durant uns minuts penosos que van provocar la indignació de Gianluca Basile, que va ser entrevistat per Esport3. L’italià, que va demanar més jugadors de casa i més implicació dels fitxatges, va patir per reconèixer el seu exequip. “Falta gent que senti què és el Barça”, va resumir.

Abans del descans, però, el Barça Lassa va saber reaccionar amb un demolidor parcial de 2-25 que va descol·locar els locals (47-55). Tot i una millora que li ha permès guanyar la Copa italiana, l’Emporio Armani és més una col·lecció de jugadors que no pas un equip.

La renda visitant va arribar a ser de 15 punts (59-74). La irregularitat de l’equip blaugrana, però, el fa absolutament imprevisible i va permetre que el rival italià somiés amb una remuntada que no va saber completar -tot i que s’hi va acostar, a quatre punt-. Tyrese Rice va assegurar el triomf.

Marcelinho Huertas, sense equip

La NBA va tancar ahir a la nit el mercat de traspassos. Després de mantenir converses amb diferents equips, entre els quals els New York Knicks, els Minnesota Timberwolves van decidir no traspassar Ricky Rubio. Els Lakers, en canvi, van traspassar Marcelinho Huertas als Rockets a canvi de Tyler Ennis, però l’equip de Houston va decidir tallar el base brasiler. L’exdirector del joc del Barça Lassa, per tant, està sense equip.