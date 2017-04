El Barça torna a fer aigües a Gran Canària

El Barça Lassa de bàsquet és una muntanya russa. Sense un rumb, un estil o fins i tot un cinc inicial definit, viu en una constant irregularitat. Ni l’última dinàmica de tres victòries consecutives ni la tranquil·litat -pràctica- de no haver de buscar un miracle per seguir vius a Europa fa que l’equip dirigit per Georgios Bartzokas guanyi en seguretat i fiabilitat. Contra l ’Herbalife Gran Canària van tornar ahir a sorgir els dubtes i la versió habitual dels blaugranes (92-85).

L’empenta inicial amb un 3-8 va durar dos minuts, el marge que van necessitar els locals per trobar el seu lloc sobre el parquet i començar a fer el seu bàsquet. Des de la defensa, que va recuperar sis pilotes en el primer quart, els homes de Luis Casimiro van decidir l’enfrontament amb un parcial de 13-0, lapidari, liderat per l’encert des de la línia de tres i per Bo McCalebb. El de Nova Orleans va imposar-se amb molta claredat a Tyrese Rice en el duel de bases estrella. L’ex del Maccabi de Tel Aviv i del Khimki, entre d’altres, segueix generant joc a mitges tintes, poc decisiu de cara la cistella. És la línia esportiva del col·lectiu.

A la infermeria, el mateix. Brad Oleson es va sumar ahir a la llista de baixes de l’equip del Palau en torçar-se el turmell dret a la primera meitat. L’entrada del canoner Eriksson va obrir una mica el camp, creant més espais per als jugadors de la pintura i sumant perill en els tirs exteriors. El Barça feia un pas endavant, amb Joan Carles Navarro endollat (19 punts). El capità, a més, es va convertir en el vuitè jugador amb més minuts en la història de la Lliga Endesa. La intensitat dels grocs, però, era molt superior. Esperonats pel seu públic, van saber gestionar la reacció catalana al tram final (88-81) i tancar el xoc amb un triomf contundent, el vuitè de manera consecutiva, rècord de l’entitat. Amb aquest resultat i si el Reial Madrid i el Baskonia guanyen avui el seu partit, els culers cauran a la sisena posició de la classificació.

Partit clau a Badalona

El Divina Seguros Joventut afronta avui (12.30 hores) a Badalona un partit decisiu en la seva lluita per la permanència davant el penúltim classificat, el Rio Natura Monbus Obradoiro. Una victòria situaria els catalans a dues victòries del descens a només set jornades per al final de la fase regular. “Hem de donar la nostra millor versió”, va comentar el tècnic Diego Ocampo.