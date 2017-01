“Cada vegada que el doctor se m’acosta, m’espanto”. Georgios Bartzokas, entrenador del Barça Lassa, es va reunir dimecres amb Rodrigo de la Fuente, mànager general de la secció, per analitzar la plaga de lesions que l’equip està vivint, l’última la d’Alex Renfroe. El club tornarà a estudiar quines opcions ofereix el mercat de jugadors. “Admeto que és una situació molt rara que no havia vist mai en la meva carrera com a entrenador. Hem tingut 10 o 11 lesions importants, però ens hem de mantenir positius. No és fàcil, però ens hem de sobreposar. No acabem de saber com jugar junts i això ens fa perdre pilotes. Estic molt trist, però no podem posar excuses, som el Barça i lluitarem fins al final independentment dels problemes. No tirarem la tovallola”, diu el tècnic grec.

Les lesions s’han convertit en el gran maldecap del Barça Lassa. Marcus Eriksson, per exemple, és l’únic jugador de perímetre que s’ha mantingut sa. El club fa setmanes que analitza si tants contratemps tenen un patró comú i estudia si l’origen és traumàtic o muscular, un indicador clau per determinar si aquestes adversitats tenen a veure amb la mala sort o si, en canvi, s’hagués pogut millorar la seva prevenció. La composició de la plantilla, que compta amb onze jugadors veterans d’entre 28 i 36 anys, ha accentuat la duresa d’un nou calendari que ha minimitzant el temps de recuperació entre esforç i esforç.

“Hem perdut molts jugadors i amb ells, la confiança. No hem pogut trobar consistència. Per recuperar-la hem d’anar entrenament a entrenament. La química s’aconsegueix amb entrenaments d’alta intensitat. El nostre equip té els problemes que tothom coneix. Seguim buscant una estabilitat que no acabem de trobar. El calendari és dur, però hem d’intentar imposar les nostres regles de joc. El més important és jugar amb confiança. Hem perdut molts jugadors i això ens ha fet perdre la química i molts partits. Hem perdut molts jugadors, però hem de mantenir-nos positius. La constància és la clau de l’èxit”, explica Bartzokas, que podrà fer debutar Moussa Diagne si ho considera oportú.

L’entrenador entén el pessimisme que s’ha instal·lat en l’entorn. “És normal la reacció dels mitjans i dels aficionats. No em puc queixar dels jugadors, que ho estan donant tot. Hi ha un gran estrès i jo intento controlar les meves emocions”, reconeix.

El vestidor culer intenta mantenir la calma i seguir treballant. “No hi ha explicacions per a tantes lesions, és una cosa que passa. Les lesions són molt seguides i sempre ens falta algun jugador important. És molt difícil, però això no canvia res i nosaltres mantenim el nostre objectiu. No hi ha temps per entrenar o per preparar els partits, però això és igual per a tots els equips. A nosaltres ens anirien bé més dies per entrenar i per descansar”, assegura Ante Tomic. El pivot croat no perd l’esperança de classificar-se per disputar els quarts de final. “Tenim bones opcions d’acabar entre els vuit primers, encara hi ha temps”, opina.

Espantat per nou derrotes en els últims 13 partits europeus, el Barça Lassa rep aquest divendres (19 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1) el Baskonia. L’equip blaugrana afronta les últimes 11 jornades de la temporada regular de l’Eurolliga amb la necessitat de retallar dues victòries al Darussafaka, el conjunt que actualment ocupa la vuitena posició.

Sense Tornike Shengelia, un aler pivot clau en l’esquema d’un equip que aposta pel joc ràpid i les transicions, el Baskonia tampoc passa pel seu millor moment. El conjunt entrenat per Sito Alonso acumula tres derrotes consecutives a l’Eurolliga, on encara manté un coixí de tres victòries respecte a un Barça Lassa al que va guanyar en la primera volta (65-62). “El Baskonia ha perdut els últims dos partits de manera clara, però tothom sap que és un bon equip i que competiran molt fort”, avisa Bartzokas.

“Ser sòlids a casa serà molt important. Esperem un partit molt igualat i intens. Hem de jugar al límit, sobretot a casa. És difícil explicar perquè ens costa tant fora de casa, però crec que no és un problema de caràcter”, analitza Tomic.