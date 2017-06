Carles Marco accepta el repte estiuenc dels Spurs

Després de dues temporades exitoses a l’Unión Financiera Oviedo (LEB Or), Carles Marco s’ha convertit en un dels entrenadors de moda. El català ha acceptat l’oferta dels San Antonio Spurs per formar part del cos tècnic de la franquícia a les lligues d’estiu. Hi va el 27 de juny i en torna el 18 de juliol. “Més que un reconeixement és una gran experiència. Tenir l’oportunitat de veure des de dins com treballa un equip de la NBA no té preu. Tinc ganes de conèixer una nova dimensió del bàsquet, un estil de treballar diferent a l’europeu. És una gran oportunitat per seguir aprenent i tastar un altre món”, diu a l’ARA.

Per acceptar el repte, Marco s’ha vist obligat a renunciar a la selecció espanyola sub-20. “És un fet que no és agradable perquè els he d’agrair que hagin tornat a confiar en mi. Crec que és una molt bona oportunitat per a mi, anar als Estats Units, i espero que continuïn comptant amb mi en el futur”, assegura l’entrenador, que ha completat una gran temporada a Oviedo. “El balanç és molt positiu, excel·lent, perquè hem tingut un equip molt jove. Ens queda el regust de pensar que vam tenir opcions d’arribar a la final i d’aconseguir l’ascens, però hem jugat molt bé. Els entrenaments han sigut de qualitat i els joves han progressat. Vam guanyar la Copa del Príncep i hem posat el club en el mapa del bàsquet”, opina.

Actualment Marco està lliure, ja que ha acabat contracte. “La intenció del club és que segueixi. És un club que va a més. Si es fan les coses bé i apugem el pressupost, podem fer les coses millor. La gent comença a veure’m amb uns altres ulls, però no sé si tindré alguna oferta d’algun equip de l’ACB. No crec que la meva millora passi per anar a un altre equip de la LEB. Hi estic com a casa i m’agradaria allargar la meva etapa per seguir creixent”, analitza. Tot i que la seva s’ha convertit en una de les pissarres més desitjades del mercat d’estiu i el seu nom ha sonat per a diferents equips ACB, l’entrenador prefereix tocar de peus a terra. “Algun dia m’agradaria tornar a Manresa o a Badalona, dos clubs històrics que m’estimo molt”, diu.