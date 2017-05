Carme Lluveras, a la WNBA per desè any consecutiu

Carme Lluveras marxarà per desè any consecutiu a la WNBA, on aquest estiu serà entrenadora convidada de les Washington Mystics. La franquícia està entrenada pel mític Mike Thibault. "Crec que és important reciclar-te constantment i el cos tècnic d'un equip de la WNBA és una bona manera d'aprendre dels millors i d'estar al dia de les novetats tàctiques de la millor lliga del món. Ta mbé em dona l'oportunitat d'ampliar coneixements de direcció i gestió esportiva d'aquestes grans organitzacions", diu la catalana, que a més de col·laborar en diferents mitjans de comunicació és analista de bàsquet a Catalunya Ràdio i professora de la Universitat Blanquerna i d'Inefc.

Reforçades amb Elena Delle Donne, una de les millors jugadores del món, i Kristi Toliver, que la temporada passada es va proclamar campiona amb les Sparks, la franquícia de la capital aspira a classificar-se per als 'play-off' pel títol.

540x306 Carme Lluveras, amb les Mystics Carme Lluveras, amb les Mystics

La WNBA es posa en marxa aquest dissabte amb la disputa de tres partits: New York Liberty-San Antonio Stars, Los Angeles Sparks-Seattle Storm i Connecticut Sunn-Atlanta Dream.

Anna Cruz, que la temporada passada va aconseguir el subcampionat amb les Minnesota Lynx, i Marta Xargay, que va jugar amb les Phoenix Mercury, han renunciat a disputar la WNBA per poder competir a l'Eurobàsquet de la República Txeca.