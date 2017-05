Els Cavaliers es proclamen campions de la Conferència Est i jugaran la final de la NBA

Els Cleveland Cavaliers, vigents campions de la NBA, defensaran de nou el títol en la final després de proclamar-se campions de la Conferència Est. Els d'Ohio han superat els Boston Celtics a domicili en el cinquè partit (102-135) per endur-se la sèrie per un global de 4-1. Ara, a la final, per tercer any consecutiu, lluitaran contra els Golden State Warriors de Stephen Curry l'1 de juny.

Els Cavaliers han superat els Celtics gràcies, sobretot, a l'encert encistellador de tres dels seus jugadors: LeBron James, Kyrie Irving i Kevin Love. Entre els tres han aconseguit 74 punts, tot i que d'aquests, 35 han estat obra de James.

Per als Cavaliers, aquesta serà la tercera final consecutiva mentre que per a James, en serà la setena, després de les quatre que ja va disputar amb els Heat abans de fitxar pels Cavaliers.