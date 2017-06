Els Cavs no es rendeixen (137-116)

Els Cleveland Cavaliers, vigents campions de la NBA, han tret l'orgull, han superat els Golden State Warriors (137-116) i han forçat el cinquè partit (3-1). L'equip local ha superat el rècord de triples en unes finals (24).

Kyrie Irving, que ha sumat 40 punts, i LeBron James, que ha tornat a fer un triple-doble (31 punts, 11 assistències i 10 rebots), han liderat el triomf d'uns Cavs sensacionals. L'aler ha superat el registre de Magic Johnson.

540x306 Kyrie Irving / EFE Kyrie Irving / EFE

Tot i dominar el partit amb autoritat, els Cavs han suat per assegurar la victòria contra uns Warriors que no han pogut convertir-se en el primer equip de la història en protagonitzar uns 'play-off' sense cap derrota. Kevin Durant, que ha acabat amb 35 punts, ha superat els 30 punts per quart partit consecutiu.

El quart partit de les finals, que s'ha jugat amb molta tensió, ha estat farcits d'incidents. Els àrbitres han xiulat set tècniques.

El partit s'ha pogut seguir en directe des del NBA Café Barcelona.

¿Hay más Warriors o Cavs en el NBA Café de Barcelona? #NBAFinals pic.twitter.com/makZY65rsJ — NBA Spain (@NBAspain) 10 de junio de 2017

El cinquè partit de la final es disputarà, a l'Oracle Arena, la nit de dilluns a dimarts (3 hores, #0).