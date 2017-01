Comença el compte enrere del Barça Lassa a l’Eurolliga

El Barça Lassa de bàsquet inicia avui la segona volta de l’Eurolliga a la pista del Brose Bamberg (20 hores, Esport3), amb el ganivet entre les dents. El balanç de set triomfs i vuit derrotes d’aquests primers mesos de competició l’obliga a endurir la concentració i l’actitud, cada cop menys negociable. La posada a punt del projecte esportiu i les lesions no han ajudat l’equip dirigit per Giorgios Bartzokas.

Amb el pas de les setmanes i la recuperació d’efectius (Perperoglou encara no està disponible) ha anat millorant i ara busca la seva cinquena victòria consecutiva després de batre el València Basket (94-82) i el Tecnyconta Saragossa (75-86) a la Lliga Endesa i l’Emporio Armani Milà (89-75) i el Darüssafaka (81-77) a Europa. Aquesta és la segona millor ratxa de la plantilla, que comença a viure un moment dolç. “A banda de guanyar, l’equip està començant a jugar bé, a entendre la meva filosofia. Ara hem de concentrar-nos en cada duel, sense voler tenir una mirada més global. Així, les coses aniran sortint”, va apuntar ahir el tècnic blaugrana. L’equilibri entre les aspiracions inicials i el moment de joc, però, segueix pendent de l’exigència del calendari. El Barça, desè, fora de les posicions que donen accés al play-off, només té 15 partits per capgirar la seva situació a la classificació. “Ens hem de classificar entre els vuit primers, és el nostre objectiu. Les dues últimes setmanes de l’equip han sigut molt bones. Esperem mantenir aquesta dinàmica. La clau serà mantenir-se fresc mentalment i físicament perquè així juguem millor. El partit d’Alemanya no serà fàcil”, va explicar Brad Oleson, un dels veterans del vestidor. Com assenyala l’ex del Baskonia, el Brose no acaba de ser el rival més còmode per reprendre el repte d’aspirar a la final four d’Istanbul. L’equip alemany està a un partit dels culers i suma quatre victòries en els seus últims cinc enfrontaments. “El Brose Arena sempre és un escenari complicat, especialment si l’equip porta unes quantes victòries seguides. Són durs a casa”, apuntava Bartzokas, destacant la pressió de la seva afició.

Sobre el parquet, Nicolò Melli, millor jugador del mes de desembre, és la gran estrella. “El bàsquet no és un esport d’un únic jugador. Juguen Melli i grans bases amb experiència al circuit europeu, com Casseur o Zisis”, afegia l’extècnic del Lokomotiv Kuban, poc amic de destacar individualitats.

Ante Tomic, MVP del mes a la Lliga Endesa

Ante Tomic va ser ahir designat com a MVP del mes de desembre a la Lliga Endesa. El pivot del Barça va sumar un total de 112 punts de valoració en els cinc partits que va disputar (una mitjana de 22,4 punts). A més, també lidera el rànquing general de la competició estatal. “Estic content amb aquest premi, no tant a nivell personal com perquè significa que estem en el bon camí. Personalment em sento molt còmode amb el meu rol”, va comentar el croat, pilar fonamental de l’equip de Bartzokas.