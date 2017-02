Deu finals per no retrocedir al 2005

La ressaca del primer títol europeu va ser dura i el Barça Lassa va quedar eliminat de l’Eurolliga durant les dues temporades següents a la fase del Top 16. L’equip blaugrana, però, va enllaçar després onze campanyes entre els vuit primers classificats de la màxima competició europea. L’última decepció data del 2005, quan el conjunt culer estava entrenat per Joan Montes. Joan Carles Navarro és l’únic jugador que es manté en una plantilla en què també hi havia Rodrigo de la Fuente, actual mànager general de la secció, i Víctor Sada, base del filial.

Dues victòries separen el Barça Lassa del Darüssafaka Dogus, l’equip que actualment ocupa la vuitena posició. El conjunt entrenat per Georgios Bartzokas, que ha perdut 10 dels últims 14 partits, necessita millorar els seus registres per no quedar-se fora dels quarts de final. El marge d’error en les últimes deu jornades és mínim. El primer repte és tancar aquest dijous (19 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1) la ratxa de set derrotes consecutives com a visitant i aconseguir la victòria a la pista del Zalgiris Kaunas de Sarunas Jasikevicius.

El vestidor del Barça Lassa s’aferra a la imatge que va donar diumenge contra el Baskonia. “Psicològicament, ha sigut un pas molt gran. Després de la derrota a l’Eurolliga, respondre contra el mateix equip a casa seva ha sigut molt important per a nosaltres. Crec que hem demostrat molt esperit i molta fe. Hem de partir d’aquest últim resultat per anar cap endavant”, diu Tyrese Rice, el líder d’un equip que continua buscant un base en el mercat.

“Hem treballat molt i més de valent”

“Hem de construir sobre l’última victòria, és el nostre punt de partida. Vam demostrar molta personalitat i és el moment de fer un canvi. Hem treballat molt i més de valent, com ja vam fer a la pretemporada. Ho podem utilitzar per tirar endavant. Necessitem guanyar i iniciar una ratxa que ens serveixi per situar-nos en una millor posició per quan arribi el mes d’abril. Quan surts a la pista i lluites els 40 minuts, estàs viu. Encara no estem fora de la lluita”, assegura el base d’origen nord-americà.

Bartzokas podrà comptar amb Petteri Koponen, que diumenge va rebre un cop a l’espatlla, però té el dubte de Marcus Eriksson, que arrossega molèsties al genoll. El tècnic tindrà les baixes d’Alex Renfroe, Brad Oleson, Pau Ribas i Shane Lawal. “L’equip està molt millor després de guanyar. Era important per a nosaltres reaccionar després de perdre divendres passat i ara la visió és diferent. Matemàticament encara és possible classificar-nos”, diu.