Diumenge rodó a Badalona

El Divina Seguros Joventut es va desfer del Movistar Estudiantes (77-71) i va sumar la setena victòria de la temporada. La Penya suma un triomf més que el Rio Natura Monbus Obradoiro, el seu principal rival en la lluita per evitar el descens. Jerome Jordan (10 punts i 10 rebots) i Sergi Vidal (8 punts i 9 assistències) van ser els dos jugadors de la Penya més destacats. “Hem tirat endavant un partit molt dur i complicat gràcies a la química que hi ha entre els jugadors i els aficionats. La nostra sortida ha sigut molt bona, però després ens hem aturat una mica. Hem sabut reaccionar i hem canviat el ritme defensiu. A més, hem sabut jugar el tram final una mica millor que altres dies”, va opinar Diego Ocampo, entrenador de l’equip verd-i-negre.

El tècnic va voler reforçar la feina de la plantilla. “Els jugadors estan mantenint els valors de l’equip i la feina a llarg termini. Hem de seguir millorant i això només s’aconsegueix tenint la humilitat de voler aprendre”, va recordar el tècnic, que va tornar a ser valent amb Nenad Dimitrijevic. El jove macedoni va sumar 9 punts en 12 minuts.

“La Penya s’ha merescut més la victòria. Estic molt content d’haver tornat a casa, ha sigut molt emocionant”, va assegurar Salva Maldonado, entrenador d’un Movistar Estudiantes en què va tornar a brillar Edwin Jackson.

El Barça evita un tràngol (73-70)

Un Barça Lassa gens fiable va evitar un nou tràngol i va superar l’UCAM Múrcia (73-70). L’equip murcià anava guanyant a dos minuts del final i va disposar d’un triple de Facundo Campazzo per forçar la pròrroga. Vitor Faverani (16 punts) va ser el màxim anotador d’un equip local que tan sols va aconseguir animar 3.986 espectadors. “El bàsquet que estem jugant no representa el talent que té aquest equip. Estem dos o tres nivells per sota del nostre potencial real. Podem fer-ho molt millor, però tant és com hagi anat el partit”, va dir Georgios Bartzokas.