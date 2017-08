El Divina Seguros Joventut tanca el seu equip amb Omari Gudul

Omari Gudul s'ha convertit en la sisena i última incorporació del Divina Seguros Joventut per a la temporada 2017-18. El pivot congoleny ha arribat a un acord amb el club per a la pròxima temporada i serà verd-i-negre fins al 30 de juny del 2018.

Segons la Penya, el pivot de 23 anys i 2,08 metres destaca per la seva capacitat atlètica i la seva presència sota dels cèrcols. "És un pivot àgil amb mans ràpides per finalitzar les assistències dels seus companys", diu el club.

Gudul es va formar a la NCAA a la Universitat Angelo State, on va jugar tres temporades abans de fer el salt a Europa l’estiu del 2016.En el seu primer any professional al Beroe de Bulgària, el pivot va jugar un total de 51 partits amb una mitjana de 24 minuts a pista i ha aconseguit 11,2 punts per partit i 5,8 rebots.