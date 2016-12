El Divina Seguros Joventut aprèn a competir (84-80)

El 2016 no està sent un any fàcil per als seguidors del Divina Seguros Joventut, que no saben si preocupar-se més per la situació esportiva de l’equip o per l’econòmica del club. Ahir, però, la Penya va agafar oxigen amb una victòria molt important contra el Tecnyconta Saragossa (84-80). El conjunt verd-i-negre va treure l’orgull per sumar el seu quart triomf en una temporada que fa pujada. El gran protagonista va ser Luka Bogdanovic, que va anotar 8 dels seus 22 punts en uns últims tres minuts en què els locals perdien per quatre punts de diferència. “La victòria era important. Hem guanyat un partit dur a casa i hem aconseguit un triomf clau. Sempre intento donar el 100%, sóc aquí per ajudar”, va dir l’aler.

Animada pel debut de Terry Smith, que va aportar energia i va donar un quart d’hora de descans a Albert Sàbat, i per la millora d’ Alberto Abalde, que va anotar 16 punts, la Penya va superar la seva habitual inconsistència en els trams decisius i va ser capaç de tirar endavant un partit que, en malbaratar una renda de 8 punts, no es va posar gens fàcil. Després de perdre cinc dels sis enfrontaments contra rivals directes, l’equip verd-i-negre va saber competir.

“Hem acceptat el repte de jugar un partit amb pressió. Les coses no són fàcils i a vegades cal persistir. La clau és no rendir-se i buscar solucions. El canvi és que hem jugat per guanyar, no per no perdre. La duresa mental de l’equip és la millor notícia”, va resumir Diego Ocampo, entrenador del Divina Seguros Joventut.

"Les coses no són fàcils i a vegades cal persistir" Diego Ocampo Entrenador de la Penya

Com és habitual, Jordi Villacampa va presidir la llotja. L’exjugador va anunciar dimarts que després de 17 anys com a president del Club Joventut Badalona SAD no es presentarà a la reelecció. Com que durant la junta general d’accionistes no va aparèixer cap candidatura nova, l’actual equip continuarà al capdavant de l’entitat per formalitzar i firmar els temes acordats verbalment. La intenció és presentar la dimissió irrevocable durant el mes de març. “Continuaré aquest temps marcat de tres mesos per concretar les coses que tenim emparaulades. Sóc el primer que penso que no és bo que un president ho sigui tants anys. La Penya és l’entitat de la meva vida i vull el millor per a ella”, assegura Villacampa. El club té un pla estratègic per arreglar la seva situació, però alerta que si els acords no es formalitzen hi ha perill de liquidació. “Des de fa un temps hem hagut de lluitar contra massa coses. Estic convençut que tot s’acabarà arreglant i que, com deia, el club estarà ordenat i preparat per al futur de l’entitat”, opina Villacampa. Els accionistes van aprovar dimarts un pressupost per a la temporada 2016-17 de quatre milions d’euros i un deute general de 700.000 euros del curs 2015-16.

L’ICL Manresa visita el València

Alegrat per la victòria contra el Movistar Estudiantes, l’ICL Manresa visita avui (20.30 hores, Movistar Deportes 2) el València Basket. “Des del punt de vista emocional pot ser un partit més fàcil, però esportivament serà encara més complicat”, diu Ibon Navarro.