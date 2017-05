Dos camins per dominar una nova era

El bàsquet ha canviat i ningú ho ha entès millor que els Golden State Warriors i els Cleveland Cavaliers. La NBA repeteix final per tercer any consecutiu, un fet que no s’havia produït en tota la història. Els dos aspirants obren aquesta nit (3.00 hores, #0) unes eliminatòries pel títol apassionants amb aroma de nova rivalitat clàssica. Després de passar per sobre dels seus rivals durant els play-off (24 victòries i tan sols una derrota), els dos equips arriben al moment clau de la temporada en un gran moment de forma i amb la sensació de tenir més arguments que mai per imposar el seu relat i dominar una nova era.

Les finals, previstes al millor de set partits, es podran seguir en directe des de l’NBA Cafe Barcelona, un restaurant de 1.200 metres quadrats situat a les Rambles. “Els Cavs i els Warriors han demostrat que estan a un nivell superior a la resta. Els dos equips tenen opcions, però Cleveland té l’avantatge de comptar amb un jugador diferent de la resta, com és LeBron James, i això pot ser desequilibrant en una final”, analitza Ricky Rubio, base dels Minnesota Timberwolves, per a l’ARA.

Uns campions amb l’ambició intacta

Obsessionat a qüestionar el llegat de Michael Jordan i convertit en el jugador més desequilibrant de la NBA, LeBron James disputarà la seva setena final consecutiva. L’estrella dels Cavs lidera amb seguretat un conjunt que durant els play-off està anotant 120,7 punts per cada 100 possessions, el millor registre ofensiu dels últims 40 anys. Tot i que la dependència que l’equip té del seu rendiment és màxima, el dorsal 23 s’ha envoltat millor que mai de jugadors complementaris que entenen a la perfecció el seu rol a la pista.

L’ambició dels campions continua intacta. Kyrie Irving, l’heroi de les últimes finals, i Kevin Love arriben a les finals en un gran moment de maduresa personal, disposats a equilibrar el joc d’un equip que ha après a ser letal des de la línia de tres punts i que treu petroli de la seva verticalitat cap a cistella.

Un aspirant que ha evolucionat

Tot i que poden trobar a faltar els 20 partits que Kevin Durant es va perdre de temporada regular o els ajustos durant els partits de Steve Kerr, un tècnic que continua de baixa, els Golden State Warriors tenen prou armes per destronar els Cavaliers i convertir-se en campions de la NBA.

La seva gran virtut és el ritme ofensiu. Un de cada cinc tirs es produeix en els primers sis segons de cada possessió, quan la defensa rival encara no està organitzada i les ajudes defensives són més difícils de posar en pràctica. La seva velocitat de decisió i d’execució és brutal i acaba castigant les transicions de tots els rivals, a qui obliga a una gran concentració.

Un altre dels seus punts forts és la versatilitat. Abans de l’arribada de Kevin Durant, els Warriors ja eren un dels equips més versàtils de la NBA. Amb el fitxatge de l’aler, les opcions de joc del seu flow offense s’han multiplicat. La majoria de jugadors poden intercanviar les seves posicions i generar avantatges des de diferents parts de la pista. La seva amenaça de tir i la seva habilitat per combinar ocupació d’espais i bones passades compliquen les estratègies defensives. El seu domini del joc horitzontal és absolut.

La virtut menys visible per als aficionats és la seva solidesa defensiva. Stephen Curry és un dels pocs punts febles de l’equip en defensa, on la majoria dels seus jugadors poden intercanviar assignacions després d’un bloqueig directe. Els Warriors tan sols encaixen 99,1 punts per cada 100 possessions. És des de la defensa des d’on comencen a dominar el ritme.