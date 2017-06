"Que no es torni a repetir mai més": els Dracs 1991 analitzen la temporada del Barça Lassa

Després d'una temporada decebedora, els Dracs 1991 han emès un comunicat per analitzar la situació del Barça Lassa de bàsquet. El text comença així: "Hem tancat una de les temporades més dures que es recorden al Palau Blaugrana en bàsquet, si no la que més. Veníem de dos anys horribles, amb un dels pitjors mals que per nosaltres pot tenir un equip: falta d’actitud. Dia sí, dia també, els nostres jugadors abaixaven els braços en els moments importants i quan s’havien de donar passes endavant, es donaven enrere. El Palau i nosaltres ens en vam cansar".

"Esperem que l’any que ve el club no cometi els mateixos errors; recuperar sensacions; que s’estigui treballant des de ja fa mesos per la temporada que ve; que qui en sap pugui treballar amb total llibertat; que aquesta junta aposti pel bàsquet més enllà de les paraules (i si no, que marxin), començant perquè el president segui a la llotja, cosa que no ha fet en tot l’any; que les seccions les porti algú en qui confiem i no Albert Soler; que hi hagi canvis en els rols de jugadors que ja no poden liderar un equip (si és que algun dia ho van fer); que els jugadors se sentin identificats i siguin fidels al club; i que això no es torni a repetir mai més. Mai més", assegura el grup d'animació.

"El que desitgem és que el Palau Blaugrana estigui unit i que no es dediqui a atacar els qui estan de la seva part. Ras i curt: esperem que l’escut passi per davant de tot i de tothom", afegeix el comunicat, que és molt crític amb els 'ismes' que envolten el club. " S’ha de reconèixer on som. Ens costa estar units, no com en molts altres clubs. Aquí cadascú defensa el seu particular 'isme', que sovint passa per davant de l’escut i de la història", diuen els seguidors.