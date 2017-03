Epíleg de setmana amarg a Badalona

La setmana perfecta va tenir un epíleg amarg. Després d’anunciar un històric acord amb l’Ajuntament de Badalona que assegura la viabilitat del club i celebrar el 50è aniversari del seu primer títol de Lliga, el Divina Seguros Joventut va perdre contra el Barça Lassa (56-76) i va veure com aconseguien la victòria tres dels seus rivals directes en la lluita per la permanència: l’UCAM Múrcia, el Reial Betis Energía Plus i el Rio Natura Monbus. La Penya, que té dues finals en les dues pròximes jornades, comparteix ara la penúltima posició de la classificació amb l’Obradoiro.

El Divina Seguros no va poder imitar els seus precursors, que fa 50 anys van sorprendre el Reial Madrid apostant per un bàsquet ràpid i vistós, i va ser superat per un rival que li va provocar 20 pèrdues de pilota. L’equip verd-i-negre, que fa setmanes que juga sense Albert Miralles, va arribar al descans amb el partit controlat (28-32), però un parcial de 0-20 a l’inici del tercer quart va acabar amb les seves esperances (28-52). El conjunt entrenat per Diego Ocampo va estar 6 minuts i 20 segons sense anotar. El marcador del tercer període va ser de 6-29 (34-61).

L’equip blaugrana no va començar bé i va perdre 11 pilotes en els primers 20 minuts, però va saber refer la seva actuació i dominar el partit des de la defensa. Stratos Perperoglou (19 punts), Petteri Koponen, que no va fallar cap tir, i Víctor Claver van ser alguns dels jugadors visitants més destacats. Georgios Bartzokas, que va tornar a distribuir molt els minuts dels seus jugadors, va fer reaparèixer Joan Carles Navarro, que portava un mes de baixa per culpa d’una apendicitis. El capità, que necessitarà temps per agafar el fil competitiu, va fallar quatre dels cinc llançaments que va intentar en 10 minuts.

Ocampo: “Hem jugat malament”

A diferència d’altres partits d’aquesta temporada, on ha competit bé contra rivals de la part alta de la classificació, la Penya no va fer un bon paper. “El partit ha sigut molt dur pel nivell físic que ens ha imposat el Barça i nosaltres no ens hi hem sabut adaptar. No hem trobat el ritme adequat que volíem i hem tingut problemes per fer circular la pilota. Hem jugat amb massa estrès i nervis. Hem jugat malament contra un bon equip”, va analitzar Diego Ocampo. Tot i la difícil situació classificatòria, l’entrenador gallec del Divina Seguros Joventut no perd l’optimisme. “El més important és acceptar la situació real i saber conviure-hi amb valentia. Hem de jugar oblidant-nos del marcador i centrar-nos en les coses que depenen de nosaltres. Hem de fer bé la nostra feina i veure que al final del túnel hi ha llum”, va afegir.

El vestidor verd-i-negre va quedar molt tocat per la derrota en una jornada en què tot va sortir al revés de com s’ho havia imaginat. “Ha sigut una derrota molt dura, hem de demanar disculpes a la gent que ha vingut a veure’ns”, va opinar Alberto Abalde. L’aler va ser el màxim anotador local (9 punts). Tot i començar la setmana lesionat, el jove Nenad Dimitrijevic va protagonitzar alguna acció aïllada de mèrit.

Bartzokas: “Hem fet un partit seriós”

El Barça Lassa ocupa actualment la cinquena posició. “Esperàvem un partit difícil i, tot i la diferència de punts, ha estat així. Hem estat sòlids en defensa en una pista en què l’ambient no ens és favorable contra un rival que està millorant cada setmana. Hem fet un partit seriós”, va explicar Georgios Bartzokas.

“Cada partit és important per augmentar la nostra confiança. No ens podem deixar anar i hem de jugar a guanyar cada partit. Encara tenim massa alts i baixos i hem de buscar la regularitat. Tot i que no anotem, hem de ser consistents en defensa”, va afegir el tècnic grec, que es va queixar molt del calendari. El Barça Lassa haurà de jugar tres partits aquesta setmana: Madrid (dimecres), Estrella Roja (divendres) i MoraBanc Andorra (diumenge). “No és una situació normal ni realista. Això només passa a Espanya, ja que a la resta de països els equips que juguen competicions europees poden moure els seus partits a dilluns. Tots els equips estan millorant el seu nivell, excepte els d’Eurolliga, que no tenim temps per entrenar-nos. És una situació molt difícil”, va opinar.

“No em correspon a mi dir de qui és la culpa d’aquest calendari. Crec que l’Eurolliga i la Lliga Endesa haurien d’asseure’s i parlar-ne perquè és un gran desavantatge per als equips espanyols. És impossible competir bé cada dia”, va explicar Bartzokas, que va posar l’exemple de la NBA, on els equips fan descansar els seus jugadors en alguns partits de la temporada regular. “Això aquí seria impossible”, es va lamentar.

Homenatge als herois del 67

La Penya, que ja prepara el traspàs de Jordi Villacampa a Juanan Morales als despatxos, va aprofitar el partit contra el Barça Lassa per homenatjar els herois que l’any 1967 van aconseguir de manera inesperada el primer títol de Lliga del club. Ahir es van complir 50 anys de l’efemèride. “Va ser un dels èxits més grans de la nostra història”, va assegurar l’entitat verd-i-negra.

L’acte va ser més benintencionat que original, però va servir per sacsejar l’orgull dels aficionats badalonins. Alguns van trobar a faltar el trofeu original i d’altres es van queixar del volum de la megafonia, tot i que tots van quedar contents. “Volem seguir fent història, mirem el futur amb preocupació, però amb esperit de lluita, el mateix que tenien els que al 1930 van fundar la Penya Spirit of Badalona i els que han vingut després i han contribuït a fer que el nom del Joventut de Badalona figuri amb lletres d’or a l’esport català”, va escriure el club en un tríptic que van rebre els 7.243 espectadors que van veure el partit en directe.

Derrota de l’ICL Manresa (95-76)

L’ICL Manresa va perdre a la pista de l’Herbalife Gran Canària (95-76). Royce O’Neale (21 punts), Pablo Aguilar (21) i Bo McCalebb (18) van acabar amb les opcions de l’equip del Bages. Tot i la derrota, Ibon Navarro es va mostrar satisfet. “No hem sigut capaços de controlar totes les seves individualitats i, tot i la bona feina en el rebot ofensiu, no hem sigut capaços d’aturar la seva qualitat. Estic relativament content perquè quan l’equip canari entra en èxtasi anotador el més fàcil és deixar-se anar i no ho hem fet. El problema és que a la segona part el nostre encert no ha sigut suficient per lluitar pel partit”, va resumir el tècnic.