Heroïnes sense recompensa

“ It is not because things are hard that we do not dare, it is because we do not dare that they are hard ” [“No és perquè les coses són difícils que no ens hi atrevim, és perquè no ens hi atrevim que són difícils”]. L’Spar Citylift Girona va penjar la frase al vestidor del pavelló municipal de Würzburg, on ahir va disputar el tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina. L’equip català no va poder completar la gesta i va perdre (67-46) contra un Perfumerías Avenida amb un potencial econòmic més elevat. El conjunt de Salamanca va tancar la temporada amb un triple històric: Supercopa, Copa de la Reina i Lliga.

Jelena Milovanovic, que va sumar 20 punts i 10 rebots, va ser designada com a millor jugadora (MVP) de la final. Erika de Souza va contribuir al triomf local amb 15 punts.

“Ens ha costat entrar en el partit perquè no hem controlat el rebot. El rival ha defensat molt bé i ens ha fet jugar amb molta incomoditat. A més, hem fallat molts tirs”, va resumir Eric Surís, entrenador de l’Spar Citylift Girona.

La defensa de l’equip local, sempre al límit de la falta personal, va condicionar el partit des del primer minut i va provocar que el conjunt gironí tan sols anotés quatre punts en els primers vuit minuts i mig de joc (11-4). L’Spar Citylift Girona, que va tenir uns percentatges de tir nefastos, va fallar els deu primers triples que va intentar i va patir per seguir el ritme anotador d’un adversari que va arribar a dominar el marcador per 17 punts de diferència durant el segon període (31-14).

L’equip català va fallar 23 dels 30 tirs de camp que va intentar durant uns primers 20 minuts en què la final es va posar molt complicada per a les visitants (31-16). A més, el conjunt entrenat per Surís va perdre nou pilotes, una altra de les obsessions d’un tècnic que va intentar mil i una tàctiques defensives per sorprendre el rival.

El Perfumerías Avenida va fer una nova accelerada a l’inici del tercer quart (38-19). El màxim avantatge local va esperonar l’Spar Citylift Girona, que animat per Noemí Jordana es va apuntar un parcial de 0-7 (38-26). Va ser l’últim intent creïble de capgirar el marcador contra un rival amb més talent i més capacitat atlètica, dues virtuts que són una evident conseqüència del seu pressupost, més alt.

L’últim període va ser una festa local a Salamanca, on el Perfumerías Avenida va arribar més fresc al partit decisiu. “Tinc les millors jugadores i així tot és més fàcil”, va reconèixer Miguel Ángel Ortega, tècnic del Perfumerías Avenida.

De jugadora a educadora social

Després de 19 temporades com a professional, Noemí Jordana va disputar ahir el seu últim partit com a jugadora. “Em sento una mica alleujada perquè quan prens una decisió així sembla que mai arriba el moment. Tinc ràbia per haver perdut, però l’equip ha d’estar orgullós per la temporada que ha fet”, va dir. Sense temps per pair la decisió, la base de l’Spar Citylift Girona encetarà aquest dimecres una nova part de la seva vida en què treballarà com a educadora social.