Històric ascens de l’Snatt’s Sant Adrià (53-62)

L’Snatt’s Femení Sant Adrià va superar el Pacisa Alcobendas (53-62) i va aconseguir l’ascens a la Lliga Femenina de bàsquet. Després de quedar-se l’any passat a les portes de l’objectiu, el jove equip entrenat per Jordi Vizcaíno va aconseguir la fita. L’altre conjunt que va tenir premi a Lleó va ser el Movistar Estudiantes. El Joventut les Corts, que també va disputar la fase final, es va quedar sense recompensa.

Laura Peña (13 punts) i Helena López (12) van ser les màximes anotadores d’un equip català que també va agrair els 10 rebots de Cristina Hurtado. “Si l’ascens no hagués costat, hauria sigut molt estrany. Hem treballat molt bé, hem sigut molt fidels al nostre estil i hem mantingut el cap fred quan ens han remuntat”, va dir Vizcaíno, al qual el club va comunicar fa un mes que no continuarà com a entrenador.

Tres catalans a la categoria

L’Snatt’s Femení Sant Adrià compartirà categoria amb el Cadí la Seu d’Urgell i l’Spar Citylift Girona, que dimecres comença la lluita pel títol contra el Perfumerías Avenida de Salamanca.