Isaiah Thomas i una heroïcitat com cap altra

De totes les gestes de Michael Jordan, la més recordada és la del flu game [el partit de la grip]. L’11 de juny del 1997 els Chicago Bulls disputaven el cinquè partit de les finals de la NBA contra els Utah Jazz de John Stockton i Karl Malone. L’eliminatòria estava empatada a dos. Hores abans del partit el jugador va patir un virus estomacal. Estava deshidratat, tenia febre i havia perdut alguns quilos. “Pensava que no seria capaç ni de posar-se l’uniforme”, va dir Scottie Pippen. “No hi ha cap opció que pugui jugar”, van dictaminar els serveis mèdics de la franquícia. El dorsal 23, però, es va vestir de curt i va saltar al parquet. El seu primer quart va ser desastrós i els seus companys patien per si en algun moment es desmaiava. El rival ho va aprofitar per aconseguir una renda de 16 punts. La resta de la historia és coneguda. Jordan va anotar 38 punts amb 38 de febre. A més, va afegir 7 rebots, 5 assistències i 3 recuperacions de pilota a un partit memorable que va ajudar a engrandir la seva llegenda. Nits com aquella van contribuir a fer que es guanyés un lloc entre els millors esportistes de la història. En acabar, va necessitar l’ajuda dels seus companys per arribar als vestidors, ja que no podia aguantar-se dret tot sol.

Aquestes històries de superació en situacions dramàticament adverses són les que més connecten amb els aficionats, que ja no es deixen impressionar per grans actuacions en partits de costellada. Els guionistes de les pel·lícules d’acció ho van entendre fa temps, quan van descobrir que l’única manera possible d’engrandir les gestes dels superherois era inventar-se dolents més poderosos i adversitats més insuperables.

És per això que, acabin com acabin els play-off d’aquesta temporada, el jugador que serà recordat amb el pas dels anys serà Isaiah Thomas. Després de saber que la seva germana havia mort en un accident de trànsit i encara amb llàgrimes als ulls, l’estrella dels Boston Celtics està protagonitzant unes actuacions antològiques. Des que va ser escollit en l’última posició del draft, la història del jugador més baix de la competició ha estat farcida de moments de superació. Com més gran ha sigut l’adversitat, més gran ha sigut la seva resposta. No hi ha una manera correcta d’afrontar la pèrdua d’un ser estimat i cadascú ho fa com pot, però la seva decisió d’homenatjar Chyna amb una pilota de bàsquet, la seva gran passió, ha fet que es guanyi el respecte de tots els aficionats.