Istanbul, trist epíleg per millorar la confiança i el ritme del Barça Lassa

El Barça Lassa tanca la pitjor Eurolliga de la seva història visitant aquest dijous (19.45 hores, Esport3 i Movistar Deportes 2) el Fenerbahçe Ülker. Tot i que té difícil aconseguir una de les quatre primeres posicions, l'equip turc intentarà apurar les seves opcions de passar ronda amb el factor pista a favor amb una victòria contra un rival trasbalsat. Georgios Bartzokas tindrà les baixes de Justin Doellman, Vítor Faverani, Brad Oleson i Alex Renfroe. Zeljko Obradovic, per la seva banda, no podrà comptar amb Kostas Sloukas ni amb Luigi Datome.

Words can't express how grateful I am that my team allowed me to go home to see my new baby boy and family!! Means a lot to me. 👊🏾 — Alex Renfroe (@LilAl523) 4 d’abril de 2017

“Per a nosaltres és una llàstima perquè és el nostre últim partit a l'Eurolliga. Hem de jugar dur perquè aquest partit pot millorar la nostra confiança i el nostre ritme. Sabem que no hem fet bé les coses durant la temporada i hem d'aprendre de les nostres errades”, diu Sasha Vezenkov, que destaca la química del vestidor blaugrana. “Ens hem mantingut junts després de les derrotes i crec que aquesta experiència ens pot ajudar individualment i com a equip”.

Les claus del Fenerbahçe-Barça Lassa“Tot i que el partit no té cap interès real per a nosaltres, l'hem preparat com un partit normal. Hem de sobreposar-nos a les quatre baixes que tenim i competir en un ambient molt difícil. És una bona oportunitat per analitzar la nostra fortalesa mental”, opina Bartzokas. Rodions Kurucs i Stefan Peno són les novetats a la convocatòria culer.

“Preferiria jugar dos partits per setmana, però en la situació en què ens trobem jugar un partit per setmana serà millor per a nosaltres. Ens permetrà preparar els partits millor i recuperar jugadors per arribar bé a l'últim objectiu d'aquesta temporada. Nosaltres hem d'arribar preparats a l'últim tram de la Lliga Endesa”, explica el tècnic grec, que reconeix que alguns jugadors estan exhaustos.

Si anota quatre punts, Joan Carles Navarro es convertirà en el primer jugador en arribar als 4.000 punts a l'Eurolliga. “És increïble, porta més de 20 anys fent les coses bé. És una llegenda”, destaca Vezenkov. “Ha tingut una gran carrera a l'Eurolliga i espero que pugui aconseguir els punts que li falten”, afegeix Bartzokas.

Un altre dels punts d'interès de l'última jornada de l'Eurolliga és conèixer quin serà el vuitè equip en aconseguir la classificació per als quarts de final. El dubte es resoldrà aquest divendres (19 hores, Movistar Deportes 2), quan el Darussafaka Dogus i l'Estrella Roja s'enfrontaran al Volkswagen Arena.