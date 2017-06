Un finalista de la NBA gestat a casa nostra

“ JaVale McGee no és prou llest per jugar unes finals de la NBA, no disputarà ni un minut”. La frase va ser pronunciada per un jugador dels Cleveland Cavaliers del qual no ha transcendit la identitat abans del primer partit de l’eliminatòria pel títol. El pivot dels Golden State Warriors va aprofitar les paraules crítiques per motivar-se i va ser de gran utilitat durant els primers minuts de l’estrena, en què va aportar 4 punts i 4 rebots contra els vigents campions. La seva energia, que va deixar una de les imatges de la nit, una esmaixada per sobre de LeBron James, es va encomanar als seus companys.

McGee no és un company de vestidor com els altres, és un jugador de moviments atípics que va aconseguir fer-se un lloc als Warriors durant el training camp del mes de setembre. La seva campanya ha sigut discreta, però ha acabat tenint minuts en 77 dels 82 partits de la temporada regular. Els Washington Wizards, els Denver Nuggets, els Philadelphia 76ers i els Dallas Mavericks, els seus anteriors equips, se’n fan creus quan el veuen lluitar per l’anell de campions.

540x306 Pamela McGee / NBA TV Pamela McGee / NBA TV

El pivot és fill de Pamela McGee, exjugadora del Sabor d’Abans de Tortosa. Quan estava disputant la Lliga Femenina va conèixer George Montgomery, que competia a Primera B amb l’Andorra. Del seu matrimoni en va sortir JaVale McGee, que es va convertir en el primer fill d’una jugadora de la WNBA en arribar a la NBA. A més, la parella va tenir Imani Boyette, que també és jugadora professional i actualment està disputant la WNBA amb les Chicago Sky. Pamela, però, va perdre’n la custòdia després de divorciar-se.

Els Kennedy del bàsquet

Després de superar un càncer de mama, Pamela es va centrar a dirigir la carrera professional del seu fill. “Estic molt orgullós de la meva mare. Va ser una benedicció que em mantingués lligat al bàsquet durant tota la meva vida. Aprecio molt tot el que ha fet per a nosaltres”, diu JaVale McGee. “Els Kennedy fan política, els McGee fem bàsquet”, acostuma a dir Pamela, que va fitxar pel Sabor d’Abans de Tortosa el 6 de febrer del 1987. Segons explica el periodista Juan Antonio Casanova, la seva contractació es va produir gràcies a la recomanació de Paula, la seva germana bessona, que la temporada anterior havia jugat al Caixa Girona de Figueres. L’equip tortosí va guanyar la Lliga Femenina, competició a la qual Pamela va tornar l’any 1996 per jugar amb el Costa Naranja.

Pamela McGee va formar part, amb la seva germana, amb Cheryl Miller i amb Cynthia Cooper, d’un dels millors equips que s’hagi vist mai en el bàsquet femení, el de la Universitat de Southern Califòrnia, amb el qual van guanyar dos títols consecutius de la NCAA. L’any 1984 va ser campiona olímpica a Los Angeles amb els Estats Units. La seva germana Paula es va quedar fora de l’equip, però el primer que va fer Pamela va ser regalar-li la medalla d’or.