Els problemes musculars tornen a aturar Joan Carles Navarro

El Barça Lassa ha informat que Joan Carles Navarro pateix una lesió de grau II al soli de la cama esquerra. La lesió es va produir durant el segon quart del partit disputat a la pista del Rio Natura Monbus Obradoiro. El club, que no quantifica el temps de baixa, recorda que la seva evolució marcarà la seva disponibilitat per als pròxims partits.

"Hem fet un partit molt seriós, però com sempre ens passa hem tingut problemes amb les lesions. El que importa no és el nostre potencial, com estem jugant o com acabem la temporada, sinó competir als 'play-off'. Tots els rivals són forts, però hem de solucionar els nostres problemes, recuperar els nostres jugadors i tenir opcions de competir sans. Els jugadors estan jugant amb pressió durant tota la temporada i tenen el meu crèdit", va analitzar Georgios Bartzokas, entrenador del Barça Lassa.

L'equip blaugrana, que diumenge va tancar la temporada regular en sisena posició, disputarà els quarts de final de la Lliga Endesa contra el València Basket. El primer partit de l'eliminatòria es jugarà dissabte (18 hores) a la Fonteta.