El Barça obrirà expedient disciplinari a Joey Dorsey

El Barça ha anunciat que obrirà expedient disciplinari a Joey Dorsey. El pivot ha carregat contra els serveis mèdics del club blaugrana a través d'un missatge a Instagram. "La temporada passada em vaig estripar el lligament del turmell durant els quarts de final de l'Eurolliga contra el Lokomotiv Kuban. Els serveis mèdics em van dir que només era un esquinç dolent i em van forçar a jugar, sense dir-me que tenia un edema quan ja era massa tard", ha escrit el jugador nord-americà.

"Aquesta temporada ha estat la més dura de la meva carrera per intentar jugar lesionat i sense estar a punt per jugar al meu millor nivell. Alguna vegada he estat a punt de marxar d'un partit perquè la lesió afectava al meu joc i la meva mentalitat. L'equip no em va deixar descansar fins que estigués bé per tornar a ser el totpoderós Dorsey ", ha assegurat.

540x306 Joey Dorsey / @FCBbasket Joey Dorsey / @FCBbasket

"Dic això per donar les gràcies als meus fans, que m'han estat enviant missatges directes i correus per pujar-me l'ànim . Sense les vostres paraules hauria llençat la tovallola. Però he treballat dur dia i nit per ajudar l'equip a ser un aspirant una altra vegada", ha afegit.



El Barça ultima la incorporació d'un pivot, però el Trabzonspor ha refusat una oferta culer per Julian Wright. A més, el club també vol reforçar la seva estructura als despatxos.