El Joventut signa un acord amb Hisenda per refinançar el seu deute

El Joventut de Badalona i l’ Agència Tributària han signat aquest dijous un acord per refinançar el deute de la societat en un termini global de vuit anys. La Penya haurà de pagar uns 400.000 euros per temporada fins arribar als 3,2 milions d’euros totals. El conveni també suposa l’aixecament de l’embargament que el departament va dictar fa més d’un any, una mesura indispensable perquè l’entitat verd-i-negra recuperi la normalitat.

L’acord firmat aquest dijous és de vital importància per al futur del Joventut, i arriba setmanes després que es formalitzés la venda dels terrenys de Pomar que ha donat lloc a pagar una part important del deute amb Hisenda. A hores d’ara, el consell d’administració treballa intensament per tancar les converses que manté des de fa temps amb entitats bancàries i amb l’Ajuntament de Badalona.

L’acord amb Hisenda és el primer dels tres passos que fa unes setmanes va anunciar el president Jordi Villacampa per poder evitar la liquidació. El segon pas és signar un acord amb Bankia, un tràmit que evoluciona favorablement. El tercer i definitiu pas que serviria per evitar la liquidació del Joventut seria la venda dels terrenys del Club Tenis Mas Ram.

L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha iniciat reunions per tractar d’assegurar el futur del Joventut. La primera mesura de suport que el consistori ha acordat és que la Penya deixi de pagar l’Impost de Béns Immobles (IBI) del Palau Olímpic.

Sabater vol que la Diputació i la Generalitat de Catalunya s’impliquin per situar la situació del Joventut en una perspectiva de país. “Els municipis que tenim clubs d’aquesta categoria necessitem saber amb què podem comptar de les altres administracions. Estem treballant amb el pla de viabilitat del club per veure com s’ha d’encarar el futur. La venda de Mas Ram sabem que és l’opció que a la Penya li resoldria la situació més greu. Nosaltres estem ajudant a buscar inversors perquè comprin aquest actiu que té el Joventut”, va assegurar en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona.