Juanan Morales, caminar abans de córrer

En el moment en què el Divina Seguros Joventut hagi posat els dos peus a l’arena seca, és a dir, quan hagi certificat la seva permanència a la Lliga Endesa, aquest és el full de ruta de Juanan Morales com a president. L’exjugador vol estabilitzar el club abans de pensar a fer-lo créixer.

1. Comunicar millor. La Penya té la sensació que només transmet els problemes que té i no les coses bones que fa.

2. Mantenir la línia de treball esportiva, que el club considera molt coherent: crear jugadors ACB per disfrutar-los o bé per vendre’ls.

3. Ser ambiciosos: retenir el talent més temps. El club vol explotar la credibilitat que té en temes de planter i fer esforços econòmics per endarrerir la sortida dels joves.

4. Consolidar el bressol. Captar talent de prop i, quan sigui necessari, de fora. Consolidar el club com una referència en formació.

5. Aconseguir un nivell de facturació estable. Morales vol augmentar els ingressos i estabilitzar-los en els cinc milions. El club reestructurarà el seu departament comercial, que tindrà dues coses per vendre: patrocini i seients. L’ambició és crear unes bases de facturació recurrents per viure amb tranquil·litat a mitjà i llarg termini.

6. Desbloquejar l’ús del pavelló. Aconseguir els permisos necessaris perquè l’Olímpic pugui tornar a acollir esdeveniments i, per tant, generar ingressos econòmics extres.

7. Fer créixer la base de la piràmide social. Accentuar les apostes pel bàsquet femení, reproduint el model d’èxit del planter masculí, i per l’equip en cadira de rodes.

8. Millorar les relacions amb els clubs badalonins. Deixar enrere tots els greuges que hi ha perquè el bàsquet de Badalona vegi la Penya com un aliat i no com un enemic.

9. Connectar amb l’afició. Potenciar el sentiment d’orgull dels aficionats. Com fa l’Athletic Club, fer que els seguidors s’identifiquin plenament amb el club, independentment dels resultats esportius.

10. Restablir ponts amb les institucions. Pactar la presència d’un gestor de perfil tècnic i no polític de l’Ajuntament al consell.