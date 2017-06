Kevin Durant impulsa els Warriors en l'estrena de les finals de la NBA (113-91)

Cinc anys després de la seva primera aparició (2012), Kevin Durant ha tornat a disputar un partit de les finals de la NBA. Aquesta vegada ho ha fet amb la samarreta dels Golden State Warriors, que s'han desfet dels Cleveland Cavaliers (113-91). L'aler, que ha sumat 38 punts, 8 rebots i 8 assistències, ha estat un dels grans protagonistes de la nit.

Nike ha aprofitat l'esdeveniment per posar a la venda les noves vambes de Durant, les KD 10 Still KD, que tan sols es podien comprar 'on-line' en els moments en què el jugador era sobre el parquet. Els usuaris tan sols han pogut fer la comanda quan apareixia un rètol de "Now playing".

Stephen Curry, que ha anotat 28 punts amb 6/11 en triples, s'ha convertit en el complement perfecte per a KD. El seu equip tan sols ha perdut 4 pilote en 48 minuts.

LeBron James (28 punts, 15 rebots i 8 assistències) i Kyrie Irving (24 punts) han estat massa sols i no han pogut evitar la derrota dels vigent campions a l'Oracle Arena. Kevin Love ha acabat amb 15 punts i 21 rebots.

Tot i jugar a gran velocitat, els Warriors han fet una primera part molt sòlida en què han anotat 60 punts i tan sols han perdut una pilota. L'equip local ha dominat el ritme i ha castigat les pèrdues d'uns Cavs que han malbaratat 12 pilotes en els primers 24 minuts (60-52).

540x306 LeBron James / EFE LeBron James / EFE

El partit s'ha trencat a l'inici del tercer quart, quan l'equip local s'ha apuntat un parcial de 13-0 (73-52). LeBron James no s'ha donat per vençut i ha liderat l'intent de remuntada d'uns Cavs que han aconseguit reduir l'avantatge local, però que mai han inquietat els Warriors (93-72).

A quatre minuts del final, els Cavs s'han rendit i han fet descansar les seves estrelles.

El partit s'ha pogut seguir en directe des de l' NBA Café Barcelona.

El segon partit de les finals es disputarà, de nou a l'Oracle Arena, la nit de diumenge a dilluns (2 hores, #0).