L’Spar Citylift Girona no deixa de creure-hi

“Si els teus somnis no t’espanten és que no són prou grans”. La frase, que apareix a la porta del vestidor de l’Spar CityLift Girona, resumeix la temporada d’un equip català que aquesta nit (21hores, Teledeporte) obre la final de la Lliga Femenina contra el gran favorit, el Perfumerías Avenida de Salamanca. El conjunt gironí lluita pel títol per tercer any consecutiu, una fita que mai abans havia aconseguit.

“L’equip arriba a la final en un bon moment físic i mental gràcies a la doble aturada produïda per la final four de l’Eurolliga i la ronda de quarts de final, de la qual vam estar exempts per la configuració de la competició. Això ens ha ajudat a poder-nos recuperar, a preparar-nos i a arribar en el millor moment possible a la final després de disputar una semifinal exigent”, analitza Eric Surís. L’entrenador de l’Spar Citylift Girona recupera Kristina Alminaite, que es va perdre les semifinals. “Espero una final molt dura contra un equip de molt nivell. En uns play-off a tres partits no hi ha lloc per a l’especulació. El primer partit és clau perquè has d’intentar invertir el factor pista”, afegeix el tècnic.

Tot i que ha perdut els tres precedents d’aquesta temporada, el club català ha posat en marxa una campanya a les xarxes socials en què demana als aficionats que expliquin els seus motius per creure en la victòria final.