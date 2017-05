L'ICL Manresa dedica un triomf a Román Montañez (94-91)

L' ICL Manresa ha superat el Tecnyconta Saragossa a la pròrroga (94-91) en el comiat del Nou Congost a Román Montañez, que es retirarà quan acabi aquesta temporada. El capità, que ha estat acomiadat amb aplaudiments, ha disputat 1:55 minuts i ha anotat un tir lliure.

En finalitzar el partit, Montañez ha rebut un emotiu homenatge al centre de la pista del Nou Congost.

L'equip entrenat per Ibon Navarro ha començat molt bé i ha assolit un avantatge de 17 punts (23-6). A poc a poc, però, el rival, que s'hi jugava la vida, ha sabut capgirar el marcador durant un tercer període que ha acabat amb el resultat de 51-56.

El partit ha arribat empatat als últims sis segons (78-78), on un triple d' Stevan Jelovac ha semblat sentenciar el triomf visitant. Els àrbitres, però, han penalitzat amb tècnica la seva celebració en què s'ha encarat al públic. Un tir lliure de Pere Tomàs i una cistella de Michael Machado han forçat la pròrroga (81-81).

En el temps extra l'equip local ha jugat amb menys nervis que el rival i s'ha apuntat la victòria (94-91).

La derrota del RETAbet Bilbao Basket contra el Baskonia (64-75) ha provocat que el MoraBanc Andorra s'hagi classificat per als 'play-off' pel títol. El conjunt entrenat per Joan Peñarroya no ha pogut celebrar la notícia amb victòria i ha perdut a la pista del Reial Betis Energía Plus (76-59).