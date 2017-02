El MoraBanc Andorra es queda a un pas de la gesta

El Reial Madrid i el Baskonia jugaran demà (18.30 hores, #0) la semifinal de la Copa del Rei. Un sensacional MoraBanc Andorra es va quedar a un pas de donar la gran sorpresa i va perdre a la pròrroga contra el Reial Madrid (99-93). El conjunt entrenat per Joan Peñarroya, que va exhibir una imatge combativa durant els 45 minuts, es va quedar a molt poc de fer història.

La primera meitat del MoraBanc Andorra va ser una delícia. L’equip va anotar 43 punts i va arribar a tenir una renda de 16 (21-37). El seu joc descarat, ràpid i valent va connectar ben aviat amb els aficionats neutrals del Fernando Buesa Arena, que van començar a somiar amb l’eliminació del campió de quatre de les últimes cinc edicions de la Copa del Rei. El percentatge de tir de tres punts del conjunt entrenat per Pablo Laso va ser molt fluix durant els primers 20 minuts (2/16).

La reacció del Madrid va arribar des de la defensa. L’equip blanc va endurir-se al darrere, i va augmentar la mobilitat de les seves mans al límit (o més enllà) de la falta personal. El canvi d’actitud li va permetre eixugar la diferència i capgirar el marcador abans d’arribar a l’últim període (56-54). Tot i el cop moral, el MoraBanc Andorra no es va rendir i va seguir lluitant fins al final. La seva perseverança li va permetre tornar a recuperar el lideratge en el marcador (64-71).

Ajudat per dues polèmiques decisions arbitrals, el Madrid va forçar la pròrroga. La primera, aquestes passes.

😳🏀 La jugada clau que hauria evitat la pròrroga pic.twitter.com/nmuHknoBxf — Àlex Gozalbo (@ARAAlexGozalbo) 16 de febrer de 2017

La segona, aquesta trepitjada de la línia del mig del camp de Sergi Llull.

😳🏀Sergi Llull trepitja la línia del mig del camp en la jugada de l'empat pic.twitter.com/wiZLd7e9GB — Àlex Gozalbo (@ARAAlexGozalbo) 16 de febrer de 2017

Anthony Randolph va empatar el partit amb un triple a 4,7 segons del final i Andrew Albicy va fallar una cistella sobre la botzina que hauria evitat la pròrroga. En el temps extra, el Madrid es va mostrar més encertat.

L’amfitrió, a les semifinals

El Baskonia va suar per superar un combatiu Iberostar Tenerife (90-81). Shane Larkin va liderar la victòria de l’equip basc amb 26 punts i 8 assistències. “Tenir l’afició al costat ha sigut molt important i gràcies als seguidors ens hem endut el triomf. Anota i defensa. Quan no està al seu nivell, l’equip ho nota molt”, va dir el base. “Larkin és un jugador fora del que és normal, però és important felicitar-lo per la seva evolució i no pel partit”, va analitzar Sito Alonso. Marius Grigonis (23 punts) va ser el millor del conjunt insular.