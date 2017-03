Un aterratge amb canvis: l'arribada de Nacho Rodríguez sacseja el Barça Lassa

260x366 Tyrese Rice / CRISTINA CALDERER Tyrese Rice / CRISTINA CALDERER

El crèdit de Rodrigo de la Fuente ha quedat molt tocat amb la reestructuració del Barça Lassa. Degradat de mànager general a mànager esportiu, l'exjugador perd pes en un organigrama blaugrana en què Nacho Rodríguez passa a tenir la veu principal i en què Juan Llaneza exigeix galons per convertir-se en el nou director d''scouting'. Tot i tenir dos anys més de contracte, l'exjugador queda molt desautoritzat.

"L'única manera de tenir èxit és mantenir-nos units. Ens hem d'asseure al voltant de la taula tantes vegades com calgui. El que l'equip necessita és una actitud positiva. A vegades és difícil perquè hi ha molta gent que parla al voltant de l'equip. La pressió és gran al Barça, però ens hem de mantenir. No importa qui ocupa els càrrecs, el que importa és que tots estiguem en sintonia", diu Georgios Bartzokas.

L'entrenador va conèixer el nou mànager de gestió durant una reunió en què també hi va ser Manolo Flores, nou assessor tècnic. "Vaig tenir l'oportunitat de parlar amb Nacho Rodríguez fa un parell de dies. El Barça ja té una de les millors estructures de l'Eurolliga. Hem tingut uns anys dolents, però des que vaig arribar al Barça l'organització em va semblar fantàstica. Hem de tenir paciència, tot i que en un club com aquest, costa. L'estructura em sembla sensacional i l'arribada de Nacho Rodríguez la reforçarà", opina.

"L'única manera de tenir èxit és mantenir-nos units" Georgios Bartzokas Entrenador del Barça Lassa

El vestidor blaugrana també ha volgut dir-hi la seva, sobre els canvis. "És aviat per valorar els canvis a l'organigrama, però crec que ens donaran suport i milloraran la comunicació entre el club i nosaltres. És un moviment molt interessant”, opina Tyrese Rice.

"Aquest partit és molt important per a nosaltres, hem d'anar-hi amb l'actitud correcta i agafar una mica d'embranzida, ja que encara tenim opcions a la Lliga Endesa. És dur ser fora dels quarts de final de l'Eurolliga, a cap jugador del vestidor li agrada, però és com és i ens hem de centrar a fer la nostra feina”, opina el base, que no està preocupat per la pèrdua de protagonisme en les estadístiques de l'equip. "La temporada té alts i baixos i no és estrany veure com els estats de forma canvien. El que importa és arribar bé a la recta final. Hi ha moltes coses que han canviat durant la temporada, hem tingut molts canvis de jugadors a l'equip i això ens ha anat canviat els rols. No ens hem de centrar en les individualitats sinó a fer que guanyi l'equip”, diu Rice.

Ja sense opcions de classificar-se, el Barça Lassa juga aquest dijous (21.00 h, Esport3 i Movistar Deportes 1) contra el Maccabi de Tel Aviv. Bartzokas no podrà comptar ni amb Vitor Faverani, que estarà 3 setmanes de baixa, ni amb Justin Doellman.

Les claus del Barça Lassa-Maccabi FOX Tel AvivLa visita de l'equip israelià ha aixecat molta polseguera entre els aficionats culers, que aquest dimecres (19.00 h) es concentraran a la seu de l'Eurolliga per demanar-ne l'expulsió.