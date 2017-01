Navarro, un capità amb ganes de continuar dient-hi la seva

Pablo Prigioni té 39 anys i dilluns va anunciar la seva retirada. Tot i que encara veu lluny el seu comiat, el Barça Lassa ha començat a preguntar a Joan Carles Navarro per les seves intencions de futur. El capità blaugrana, que té 36 anys, se sent amb forces de seguir defensant la samarreta de l'equip culer, que aquest dijous (21 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1) rep l'Olympiacos. Diumenge, per exemple, va anotar 18 punts en 16 minuts.

El primer que ha de decidir l'escorta, que encara té un any més de contracte amb el Barça Lassa, és si mantenir el seu compromís amb la selecció espanyola. És la generació del 80 irrepetible? " No ho sé. Això el temps ho dirà. El que està clar és que sóc un afortunat, de poder-ne formar part i tenir tan bons amics i companys jugant -hi. Tant de bo vinguin noves generacions que igualin o superin el que hem fet aquests darrers anys , serà un bon símptoma , però potser sí que som irrepetibles, ja que dubto que hi hagi un altre Pau o un altre Marc Gasol !", diu. Navarro no té clar si es produirà una retirada conjunta o si cada jugador escollirà el seu moment . " Cadascú amb el seu cap i el seu físic suposo que decidirà el moment oportú. S'acosta el moment , però no n' hem parlat ni ho hem pactat", confessa el jugador, que aquest mes és el protagonista d'una entrevista que publica la revista 'Gigantes del Basket'.



Les claus del Barça Lassa-Olympiacos El 2016 no ha estat un bon any per a Navarro pel que fa a lesions, però el jugador va tenir l'oportunitat de disputar els seus cinquens Jocs Olímpics, una gesta només a l'abast del porto-riqueny Teo Cruz, el brasiler Oscar Schmidt , l'australià Andrew Gaze i la nord-americana Teresa Edwards. L'escorta va tenir un paper destacat en una selecció espanyola que va saber dosificar els seus minuts de joc i aconseguir la seva tercera medalla olímpica consecutiva. " Mai vaig pensar que arribaria a jugar cinc Jocs Olímpics. Encara més, mai vaig pensar que arribaria a disputar tants partits amb la selecció espanyola. Sempre m'he sentit molt còmode i no puc negar que m'omple d'orgull haver estat partícip de moments importants del bàsquet en diversos Jocs Olímpics, que és el màxim a què pot aspirar a disputar un esportista", opina.