Nova patacada del Barça Lassa inoperant

El mateix Barça Lassa que va treure pit després de l'eliminació a les semifinals de la Copa del Rei i que va considerar massa crítics els titulars de la premsa després del triomf a la pista del cuer de l'Eurolliga ha perdut aquest diumenge contra el Movistar Estudiantes (83-81). És difícil dir qui ho ha fet pitjor a Madrid, on Georgios Bartzokas s'ha guanyat una tècnica quan l'equip blaugrana guanyava per quatre punts de diferència i on els jugadors culers han acumulat males decisions.

El conjunt català, que ha malbaratat una renda d'onze punts (67-78) en els últims cinc minuts, ha perdut 21 pilotes contra un rival que ha sabut forçar la pròrroga i completar la sorpresa en el temps extra. Ante Tomic ha fallat un triple en l'última possessió blaugrana.

Edwin Jackson (32 punts) i Goran Suton (9 punts amb 3/6 en triples i 15 rebots) han estat els dos jugadors locals més destacats en un dia en què Bartzokas ha recuperat Stratos Perperoglou. El tècnic grec ha deixat sense jugar Xavier Munford i Moussa Diagne, dos dels cinc pedaços temporals que han arribat amb la temporada ja començada. Tyrese Rice, que ha fallat sis dels vuit tirs que ha intentat i ha estat eliminat per cinc faltes personals, ha tingut una mala actuació. El líder de l'equip va fer fa uns dies un tuit que va aixecar molta polseguera als despatxos de can Barça.

I would stay here the rest of my career if it were totally up to me. Believe me.