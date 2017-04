Oportunitat perduda contra un rival directe

Oportunitat perduda a Badalona, on el Divina Seguros Joventut va perdre contra un rival directe. Tot i que va remuntar un desavantatge de 12 punts, la Penya no va poder superar el Rio Natura Monbus Obradoiro (82-83). L’equip verd-i-negre va disposar de l’última pilota, però no va tenir la sang freda per endur-se la victòria i ara comparteix la penúltima posició de la classificació amb el Tecnyconta Saragossa.

Albert Ventura (18 punts amb 4/7 en triples), Jerome Jordan (17 punts i 7 rebots) i Luka Bogdanovic (16 punts) van ser els jugadors locals més destacats en un dia en què 7.012 espectadors van presenciar el partit en directe. “Hem lluitat com mai, però al final se’ns ha escapat el triomf. És un moment dur, però sabem l’escut que portem i el que representa i no deixarem de lluitar”, va dir Ventura.

“L’aspecte mental, definitiu”

El Divina Seguros Joventut va fer un partit cíclic, ja que va començar i acabar malament. “La sortida del partit ha sigut decisiva i ens ha condicionat. La nostra posada en escena no ha sigut bona. Hem concedit cistelles fàcils, no hem jugat amb duresa i no hem fet circular la pilota. No hem sigut valents, però hem aconseguit ser més durs mentalment i empatar el partit. No podem dir que és un resultat injust, hem de seguir lluitant”, va analitzar Diego Ocampo, entrenador de la Penya.

“Els jugadors volen i no es rendeixen, però la pressió ens bloqueja i no ens permet pensar en el que hem de pensar. L’aspecte mental ha sigut definitiu”, va reconèixer el tècnic gallec. Els últims sis rivals del Divina Seguros Joventut seran l’Herbalife Gran Canaria, el Tecnyconta Saragossa, el RETAbet Bilbao Basket, el Baskonia, l’ICL Manresa i el Madrid. “No sé quina transcendència tindrà la derrota, però no és definitiva. Hem de millorar tècnicament i tàcticament, però sobretot mentalment”, va dir.