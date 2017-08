L'equip universitari Oregon State estava realitzant l'últim àpat abans de disputar un partit amistós de bàsquet contra l'AE Boet Mataró quan es va veure sorprès per un gran enrenou. L'expedició nord-americana estava allotjada en un cèntric hotel de la Rambla de Barcelona, on van començar a arribar les primeres notícies de l'atemptat.

Wayne Tinkle, l'entrenador de l'equip, resumeix en un vídeo el moment en què l'equip va presenciar unes escenes de pànic que han deixat commocionats els seus jugadors.

"Des de les habitacions del nostre hotel es pot veure la Rambla, on van tenir lloc els tràgics esdeveniments", recorda el tècnic. " La gent, la bogeria, la furgoneta... No us mostrarem imatges, però vam tenir visions horribles", afegeix el preparador. "No tenim paraules per descriure tanta tristesa", resumeix.

L'equip està reorganitzant a hores d'ara el calendari,ja que no té previst tornar als Estats Units fins al 25 d'agost. Abans de l'atemptat, l'expedició va aprofitar la seva estada a Barcelona per visitar les instal·lacions del Barça i la Sagrada Família.

Jeff Macy, director esportiu de la universitat, va penjar un missatge d'agraïment a les xarxes socials. "En un moment tan tràgic la gent de Barcelona ens ha obert els braços, els cors i les cases per protegir-nos", assegura.

Oregon State no era l'únic equip de bàsquet universitari que dijous era a Barcelona: també hi havia els conjunts de Clemson, Arizona i Tulane.

Travel party with Clemson men's basketball team currently in Barcelona is safe and secure... pic.twitter.com/GsmmGha2dR — Clemson Athletics (@ClemsonTigers) 17 d’agost de 2017

L'equip de Clemson, que també es va veure obligat a suspendre un partit dijous, ha tornat aquest divendres als Estats Units, tal com tenia previst abans de l'atemptat. " Gràcies per totes les trucades i els missatges. Tothom de la nostra expedició està segur i els nostres pensaments i oracions estan amb les víctimes i les seves famílies", ha explicat Brad Brownell, l'entrenador.

El conjunt d'Arizona ha ajornat el tercer partit de preparació i estudia com avançar el retorn als Estats Units.