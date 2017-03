El Palau Blaugrana s'afarta del Barça Lassa

El Palau Blaugrana s'ha afartat del Barça Lassa. Els aficionats culers han rebut l'equip, que dimarts va quedar eliminat de l'Eurolliga amb quatre partits per jugar, amb una xiulada. Durant la presentació, Sang Culé ha mostrat una pancarta que deia: "Fins quan ha de durar broma?". "Avui som al Palau perquè per sobre de tothom, hi ha l'escut i la història del nostre club", han explicat els Dracs 1991 a través de les xarxes socials.

Abans del partit, Rodrigo de la Fuente, mànager general, ha saludat Sean Marks, mànager general dels Brooklyn Nets.

540x306 Rodrigo de la Fuente i Sean Marks / @ARAAlexGozalbo Rodrigo de la Fuente i Sean Marks / @ARAAlexGozalbo

Georgios Bartozkas no pot comptar amb Ante Tomic, sancionat amb un partit, ni amb Vítor Faverani i Justin Doellman, encara lesionats. L'entrenador ha convocat a última hora Rodions Kurucs, que ja s'havia desplaçat a Burgos per jugar amb l'equip filial i ha tornat aquest divendres.