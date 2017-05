El Palau Blaugrana també sap somriure

El Barça Lassa va superar el primer match ball de la temporada a la Lliga Endesa i va forçar el tercer partit dels quarts de final contra el València Basket (91-79). L’equip català va evitar l’eliminació per la via ràpida i l’eliminatòria es resoldrà demà a la Fonteta. Animat per uns jugadors suplents que van anotar 46 dels 91 punts, el conjunt culer va allargar uns dies una temporada difícil. La combinació entre circulació de pilota (19 assistències), punteria (un 56% en tirs de dos i un 46% en triples), defensa i ritme va funcionar en un Palau que havia oblidat que també sabia somriure.

“Ha sigut un partit molt positiu per a nosaltres. Els jugadors han fet un gran esforç i han lluitat durant els 40 minuts, tot i les circumstàncies. Estic satisfet perquè l’equip ha reaccionat amb un partit de qualitat després de la mala nit de València”, va analitzar Georgios Bartzokas. L’entrenador grec del Barça Lassa estarà aquest matí molt pendent de les proves físiques de Moussa Diagne, a qui el genoll dret no va permetre acabar el partit. “Espero no perdre un altre jugador perquè és molt important tenir tothom disponible”, va reconèixer.

Tot i la seva transcendència, el partit tan sols va reunir 4.036 aficionats al Palau Blaugrana. La llotja, que va estar presidida per Joan Bladé, va comptar amb la presència d’Oriol Grau, Albert Soler, Nacho Rodríguez, Rodrigo de la Fuente, Manolo Flores i Juan Llaneza.

Esperonat per un Alex Renfroe que va anotar 12 punts en 10 minuts, el Barça Lassa va arribar al descans amb una renda de 17 punts (49-32) contra un València Basket que per moments va recordar l’equip que va deixar escapar una final de l’Eurocup quan ja la tenia guanyada. L’aportació dels jugadors suplents, que van sumar 19 punts durant la primera meitat, va ser clau per tenir un bon ritme i aixecar el nivell físic.

El màxim avantatge local va ser de 20 punts durant un tercer període que l’equip blaugrana va continuar dominant amb facilitat (70-50). Quan el València Basket s’hi va posar, ja va ser massa tard. Una tímida reacció va ajustar el marcador (73-62), però el conjunt entrenat per Pedro Martínez mai va posar en risc el triomf local. “El Barça ha jugat millor que nosaltres i ha demostrat el veritable nivell que té. La seva agressivitat defensiva ha sigut més gran que la nostra”, va opinar el tècnic català.

El tercer i definitiu partit es jugarà demà (18 hores, #0) a la pista del València Basket, on el Barça Lassa ha perdut els dos precedents.

Reconeixement a mitges

El Barça va convidar a la llotja l’equip femení que diumenge es va proclamar campió de la Copa Catalunya i que entre avui i diumenge disputarà la fase d’ascens a la Lliga Femenina 2, però no li va fer cap homenatge públic. Necessitat de bones notícies, el club va malbaratar una bona oportunitat per donar visibilitat al conjunt entrenat per Mateo Rubio.