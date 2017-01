Pau Gasol es fractura un dit de la mà esquerra

260x366 Pau Gasol, en una imatge d'arxiu / EFE Pau Gasol, en una imatge d'arxiu / EFE

El pivot Pau Gasol s'ha fracturat aquesta nit el quart metacarpià de la mà esquerra durant l'escalfament amb els Spurs de San Antonio previ al partit contra els Nuggets de Denver.

L'equip de San Antonio no ha especificat el temps que el català s'estarà de baixa, a l'espera de fer-se més proves. Tampoc s'ha concretat quin serà el tractament que seguirà el veterà jugador.

La baixa de Gasol és sensible per als Spurs. L'ex del Barça és titular indiscutible des de l'adéu de Tim Duncan. En la seva setzena temporada a la NBA, manté una mitjana de 11,7 punts, 7,9 rebots i 1,2 taps per partit. Contra els Nuggets, el tècnic Gregg Popovich ha apostat per David Lee en substitucó de Gasol.

Ricky, amb molèsties

A l'Staples Center de Los Ángeles, Ricky Rubio també ha tingut problemes. El base del Masnou no ha pogut jugar la segona meitat per unes molèsties al maluc que han fet que els tècnics preferissin reservar-los. El jugador del Timberwolves de Minnesota, que han derrotat els Clippers per 101-104, no havia pogut anotar cap punt en els 17 minuts que ha disputat al primer temps. La seva aportació s'ha limitat a quatre rebots defensius i quatre assistències.