Penya i Manresa, a la caça d'una victòria més que necessària

El Divina Seguros Joventut visita aquest diumenge (12.30 h, Movistar+) el Fernando Martín de Fuenlabrada amb l'objectiu de començar la segona volta de la Lliga Endesa amb bon peu. Els verd-i-negres són a la zona baixa de la taula amb un balanç de 4 victòries i 12 derrotes, l'última, en què van oferir una bona imatge contra el Reial Madrid la setmana passada. Els de Diego Ocampo volen mantenir la línia ascendent en el seu joc i aconseguir la cinquena victòria de la temporada en una jornada en què el Barça Lassa de bàsquet descansa.

Intentaran aprofitar que el Fuenlabrada afronta el xoc després de caure fa unes hores a domicili davant el Lokomotiv (86-61) al Top 16 de l'Eurocup. Tot i això, els de Jota Cuspinera són un equip força regular a la Lliga Endesa (un balanç de set victòries i nou derrotes). A la primera volta, els locals van guanyar 65-82 en un xoc que no es va decidir fins a l'últim període.

El Manresa rep el Betis

L'ICL Manresa, per la seva banda, estrenarà el segon capítol del curs a casa contra el Real Betis Energía Plus (19.00 h) amb la novetat de la reincorporació de Patrick Auda, que s'ha perdut set partits per lesió. Ibon Navarro recorda el potencial de l'equip de Zan Tabak: "No em sorprèn la ratxa de victòries que han tingut. A més, Mahalbasic els ha arrodonit l'equip donant-los una referència interior molt clara", ha comentat.

El tècnic destaca el nivell de forma del rival i explica que aquest diumenge aterra al Nou Congost de Manresa "un grup amb molta confiança que està fent un gran joc, amb un nivell de tensió molt alt i que ens generarà molts problemes perquè a més ara, amb el coixí de victòries que té, els permet jugar molt agressius". Després de perdre l'últim partit a la pista del Saragossa, forçant la pròrroga en els últims segons, Navarro defensa especialment el que considera " l'essència del Manresa, que és lluitar i lluitar".