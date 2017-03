Rèquiem pel Barça Lassa de bàsquet a Europa

Quan el Barça Lassa va decidir canviar de rumb, Albert Soler va assumir l’autoria de les decisions preses. “Si el projecte no funciona, la responsabilitat serà de Joan Bladé i meva”, va dir. Uns mesos després queda clar que la cosa no ha rutllat. A quatre jornades d’acabar la temporada regular, l’equip blaugrana ha quedat eliminat de l’Eurolliga. La victòria de l’Anadolu Efes a la pista del Zalgirs Kaunas (68-76) ha certificat el fracàs d’un conjunt culer que ha retrocedit al 2005.

La ressaca del primer títol europeu va ser dura i el Barça va quedar eliminat de l’Eurolliga durant les dues temporades següents a la fase del Top 16. L’equip blaugrana, però, va enllaçar després onze campanyes entre els vuit primers classificats de la màxima competició europea. L’última decepció data del 2005, quan el conjunt culer estava entrenat per Joan Montes. Joan Carles Navarro és l’únic jugador que es manté en una plantilla en què també hi havia Rodrigo de la Fuente, actual mànager general de la secció, i Víctor Sada, base del filial.

Sense temps per llepar-se les ferides del cop moral, el Barça Lassa juga aquest dimecres (21 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1) a la pista del Reial Madrid. “Nosaltres sempre estem motivats. No importa la competició, el moment de forma de l’equip o el calendari, un clàssic sempre és un partit especial. Necessitem competir i jugar dur per aconseguir la victòria. L’ambient de Madrid sempre és difícil per a nosaltres i, a més, ells necessiten la victòria”, analitza Georgios Bartzokas. L’entrenador del Barça Lassa no podrà comptar amb Vítor Faverani i té el dubte de Marcus Eriksson, que encara es recupera d’un esquinç de turmell.

Les claus del Madrid-Barça Lassa“Un equip com el Barça ha de sortir a competir en cada partit. Aquest és el nostre objectiu, estem motivats i ho estarem fins a l’últim partit d’aquesta Eurolliga. Les circumstàncies no importen, hem de seguir endavant”, opina l’entrenador grec, que continua molt crític amb l’acumulació de partits. “El calendari és molt dur per a tots els equips. Els jugadors són humans, no són robots. No poden jugar cada dia al màxim nivell cada dia i fer-ho sempre bé. Aquesta setmana nosaltres juguem dimecres, divendres i diumenge. Això explica la irregularitat de molts equips. Tots els equips estan patint”, diu el tècnic culer.